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نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در ۷ روز گذشته به صورت روزانه پایگاههای هوایی ملک فیصل، موفق السلطی و الارزق اردن را زیر رگبار موشکها و پهپادها قرار دادهاند و قدرتمندترین ارتش گیتی را مستأصل کردهاند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ اردن صرفا میزبان پایگاه برای آمریکا نیست بلکه به علت موقعیت جغرافیایی ویژه به سنتکام اجازه میدهد تا عملیات هوایی کارآمدتری را در سوریه، عراق و دیگر مناطق انجام دهد. مقرهای ارتش تروریست آمریکا در کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس از امارات و کویت تا بحرین و قطر و عربستان تا حدود زیادی از دور خارج یا دست کم مهار شده است.
آمریکا که از میانه جنگ تحمیلی سوم، نیروها و تجهیزات گرانقیمتش را زیر خطر ضربات مهلک میدید تصمیم به گسیل آن ها در فاصله دورتر از مرزهای ایران گرفت. سرزمینهای اشغالی و اردن از گزینههای اصلی این جابجایی نیرو تلقی میشود که چرایی انتخاب اردن دارای مؤلفه های قابل تحلیلی است:
استمرار و تراکم حملات
امام مجاهد شهید پیشتر از راهبرد " جنگ منطقهای " پرده برداشته بودند که در صورت ماجراجویی دوباره رژیمهای آمریکایی - صهیونی عملیاتی خواهد شد.
این وعده صادق در روزهای نخستین جنگ رمضان با هدف قرار دادن زیرساختهای ماشین جنگی امریکا و پاکسازی سامانههای پدافند هوایی و رادارهای فرا افق پنتاگون شروع شد.
در این حوزه اطلاعات دقیق از بانک اهداف، قدرت نقطه زنی موشکها و پهپادها و دور زدن سامانههای پدافندی دشمن سبب شگفتی نهادهای اطلاعاتی و امنیتی دنیا شد. این موضوع که طبعا تا دست کشیدن آمریکا از تهدید نظامی زیرساختهای ایران پیش خواهد رفت، آمریکا را واردار کرد که دریابد معادله به نفع او نیست اگر چه پذیرش این موضوع برای رئيس جمهور دارای کیش شخصیتی آمریکا آسان نیست.
آسیب پذیری سامانههای پدافندی آمریکا
تحیلگران نظامی به صراحت اذعان دارند که ایران در " دور زدن سامانههای پدافند هوایی امریکا " ماهرتر شده است. این اعتراف که حتی از درون پنتاگون هم بگوش میرسد حکایت از شکاف قابل توجه میان توان تهاجمی ایران و توانایی دفاعی امریکا در مواجهه با آن دارد. آسیب به نظامیان و بالگردهای بلک تاک این واقعیت را عینیتر میکند.
این مساله از آن رو بیشتر در میان کارشناسان و تحلیگران نظامی وحتی افکار عمومی بازتاب داشته است که ترامپ بارها گفته است که ایران فاقد نیروی هوایی دریایی است و موشک هایش هم نابود شده است.
جایگاه اردن در ساختار سنتکام
افزایش اتکای آمریکا به اردن ناشی از محدودیتهایی است که متحدان عرب برای در اختیار قرار دادن پایگاهها به امریکا وضع کردهاند. بحرین، امارات و قطر به علت زیر آتش قرار گرفتن منافع خود دیگر ان فضایی عملیاتی روزهای نخستین را در اختیار پنتاگون قرار نمیدهند.
در این میان اردن عملا به نقطه پشتیبانی اصلی برای عملیاتهای هوایی فرماندهی مرکز امریکا در خاورمیانه و آفریقا (سنتکام) شامل سوریه و عراق و دیگر کشورها تبدیل شده است.
معنای سیاسی هدف گیری اردن
ایران با این راهبرد فراتر از آسیب به زیر ساختهای نظامی، در صدد تحمیل هزینه سیاسی بر کشورهایی است که بی محابا سرزمین شان را در اختیار نیروهای نظامی امریکا قرار دادهاند. این اقدام ر حقیقت ارسال پیامی روشن به دیگر شرکای منطقهای آمریکا است که " هزینه همکاری با واشنگتن " را نباید دست کم بگیرند.
ایران در این دور از عملیات ضد پایگاهها و دژهای به شدت محافظت شده در اردن نشان داد که دور زدن سامانهای پدافندی امریکا یک اقدام تصادفی نیست بلکه با حملههای پی در پی، افزایش دقت موشکها و پهپادها را به رخ نتاگون کشید.
معنای این اقدام این است که برتری فناوری که آمریکا همواره به آن مینازید دیگر تضمینی برای امنیت عملیاتی پایگاه هایش نیست. پنتاگون در عمل نشان داد که حتی پس از دریافت ضربههای سنگین مستمر ایران، توانایی تغییر مؤثر معادله دفاعی نیست.
جمهوری اسلامی ایران به صراحت اعلام کرده است که دیگر هیچ نقطهای را به عنوان " خط قرمز یک طرفه" نمیپذیرد و هزینه همراهی با واشنگتن را روز به روز برای متحدان آمریکا افزایش میدهد.
رئیس جمهور جنایتکار آمریکا از دیگر سو در پاسخ به قدرت عملیاتی شگفت آور ایران تهدید به ویرانی زیرساختها شامل پلها و نیروگاهها کرده که نه اقدامی بازدارنده بلکه نشان از استیصال در میدان نبرد است.
این گفتارها و رفتارها برای کشوری که مدعی قدرتمندترین ارتش و گرانقیمتترین تجهیزات نظامی دنیاست نه مایه افتخار که بیانگر درماندگی در میدان نبرد است.
دکتر حسن عابدینی، کارشناس ارشد مسائل بین الملل و معاون سیاسی صدا و سیما