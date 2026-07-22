معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق خوزستان از شناسایی و جمع‌آوری ۲۲۰ مورد انشعاب غیرمجاز برق خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، سیاوش امروز معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق خوزستان گفت: در اجرای دوازدهمین مرحله از مانور سراسری مهتاب در سطح استان اقدامات گسترده‌ای توسط گروه‌های عملیاتی در سراسر استان انجام شد که یکی از مهم‌ترین آنها، شناسایی و جمع‌آوری ۲۲۰ مورد انشعاب غیرمجاز برق است.

او افزود: در راستای ساماندهی وضعیت مشترکانی که از برق غیرمجاز استفاده می‌کردند، ۸۵ انشعاب به وضعیت دائم یا موقت تبدیل شده و ۱۴ دستگاه شمارشگر نیز برای مدیریت بهتر مصرف، برای مشترکان بدون کنتور نصب شد.

معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق خوزستان ادامه داد: تیم‌های بازرسی ما موفق شدند ۱۶ مرکز غیرمجاز استخراج رمزارز را شناسایی و انشعابات آنها را جمع‌آوری کنند؛ در این راستا ۴۰۰ متر کابل غیرمجاز که موجب بروز ناپایداری در شبکه شده بود، جمع‌آوری شد.

کریمی گفت: در بخش کشاورزی نیز، وضعیت ۲۷ پمپاژ آب مورد بررسی قرار گرفت تا از مصرف صحیح و مجاز برق در این بخش اطمینان حاصل شود.

او افزود: برای ارتقای دقت اندازه‌گیری و جلوگیری از دست‌کاری‌های احتمالی در لوازم اندازه‌گیری، ۱۰ دستگاه کنتور که دچار دست‌کاری شده بودند شناسایی و رفع عیب شدند که برای ۲ مورد از آنها کنتور‌های هوشمند جایگزین شد.

معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق خوزستان با اشاره به تعویض ۹۵ دستگاه کنتور معیوب با کنتور‌های سالم گفت: شرکت توزیع برق خوزستان با بهره‌گیری از تمامی توان عملیاتی خود در حال رصد شبکه‌هاست و با هرگونه مصارف غیرمجاز که منجر به ناپایداری شبکه، فشار بر ترانسفورماتور‌ها و افت ولتاژ می‌شود، بدون اغماض برخورد خواهد کرد.