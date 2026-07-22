مشاور معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی از آغاز نام نویسی سه بسته حمایتی ویژه کسب‌وکار‌های کیش خبر داد و گفت: بسته‌های حمایتی شامل تسهیلات حفظ اشتغال، حمایت از پرداخت حق بیمه کارفرمایی و تأمین سرمایه در گردش واحد‌های اقتصادی است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، غلامعلی رحیمی، گفت: بسته‌های حمایتی با هدف حفظ اشتغال، جلوگیری از تعدیل نیرو و تأمین نقدینگی واحد‌های اقتصادی طراحی شده اند و نام نویسی متقاضیان با حضور در میز خدمت آغاز شده است.

او افزود: بسته اول حمایتی با هدف تثبیت اشتغال و حفظ رابطه کارفرما و کارگران اجرا می‌شود و مبنای پرداخت آن، ارائه برگه پرداخت بیمه دی و بهمن، پیش از آغاز جنگ است.

رحیمی، افزود: واحد‌های اقتصادی تا ۵۰ نفر نیروی کار، به ازای هر بیمه‌شده ۴۴ میلیون تومان تسهیلات دریافت می‌کنند که معادل دو برابر پایه حقوق مصوب است.

مشاور معاون وزیر اقتصادی و دارایی، خاطرنشان کرد: برای بنگاه‌های اقتصادی دارای ۵۰ تا ۱۰۰ نفر نیروی کار، سقف تسهیلات ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان تعیین شده است و واحد‌های دارای بیش از ۱۰۰ نفر کارگر نیز به ازای هر نفر ۲۲ میلیون تومان تسهیلات دریافت خواهند کرد.

رحیمی، تصریح کرد: شرکت‌هایی که دفتر یا مکان فعالیت آنها در کیش قرار دارد، حتی اگر کارکنان آنها در سایر کد‌های کارگاهی کشور مشغول به فعالیت باشند، مشمول این بسته حمایتی خواهند بود.

او درباره نرخ سود تسهیلات حمایتی، گفت: نرخ مصوب بانک مرکزی ۲۳ درصد سالانه است، اما با پرداخت ۵ درصد یارانه سود از سوی دولت و با شرط حفظ حداقل ۸۰ درصد نیرو‌های بیمه‌شده، نرخ مؤثر بازپرداخت برای تسهیلات شش‌ماهه به حدود ۶ تا ۷ درصد کاهش می‌یابد.

رحیمی، با اشاره به اینکه بسته دوم حمایتی به حق بیمه سهم کارفرماست، گفت: کارفرمایان می‌توانند تا شش ماه بدون پرداخت نقدی، از اعتبار اختصاص‌یافته در کیف پول تأمین اجتماعی برای پرداخت حق بیمه سهم کارفرما استفاده کنند و بازپرداخت آن را پس از پایان این دوره، قسطی پرداخت کنند.

مشاور معاون وزیر اقتصادی و دارایی، گفت: صاحبان کسب‌وکار دارای اظهارنامه مالیاتی، صرف‌نظر از رقم مالیات پرداختی، با احراز کاهش درآمد نسبت به سال گذشته، می‌توانند تا ۱۰ درصد فروش سال گذشته خود را به عنوان تسهیلات سرمایه در گردش دریافت کنند.

او افزود: بسته دوم حمایتی برای واحد‌های گردشگری، خدمات هوایی، آژانس‌های مسافرتی و کسب‌وکار‌هایی است که در روز‌های پایانی سال گذشته دچار کاهش درآمد شده‌اند.

رحیمی از پیش‌بینی تسهیلات ویژه برای کسب‌وکار‌های تک‌نفره نیز خبر داد و گفت: متقاضیان این گروه می‌توانند با مراجعه به سامانه «دیما» بانک ملت و پس از احراز هویت، امضای الکترونیکی قرارداد و بدون نیاز به چک، سفته یا ضامن، در کمتر از ۱۰ دقیقه تسهیلات خود را دریافت کنند.

او افزود: کسب‌وکار‌های خانگی و تمامی فعالان اقتصادی دارای مجوز یا هرگونه مدرک معتبر فعالیت نیز می‌توانند با مراجعه به سامانه از سوی سازمان منطقه آزاد کیش، اطلاعات خود را ثبت و پس از تأیید، تسهیلات را دریافت کنند.

رحیمی تأکید کرد: کارشناسان وزارت امور اقتصادی و دارایی تا پایان مهلت تعیین‌شده در میز خدمت کیش آماده پاسخگویی، راهنمایی و نام نویسی متقاضیان هستند تا تمامی صاحبان کسب‌وکار دارای شرایط بتوانند از بسته‌های حمایتی بهره‌مند شوند.