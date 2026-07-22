به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، نشست انجمن حمایت از زندانیان کهگیلویه با حضور جمعی از مسئولان و انجمن حمایت از زندانیان این شهرستان در دهدشت برگزار شد.

در این نشست علاوه بر توزیع بسته‌های معیشتی میان خانواده‌های زندانیان، کلاس آموزشی روان‌شناسی با محوریت کنترل خشم نیز برگزار شد و شرکت‌کنندگان با راهکار‌های مدیریت هیجانات و ارتقای مهارت‌های فردی آشنا شدند.

ابرکار، رئیس زندان دهدشت در این نشست، با اشاره به اینکه در زندان دهدشت دوره‌های فرهنگی، هنری و کارگاه‌های آموزشی متعددی برای زندانیان برگزار می‌شود گفت: با رویکردی حمایتی، مشکلات خانواده‌های زندانیان به‌صورت میدانی و از نزدیک بررسی و پیگیری می‌شود تا بخشی از دغدغه‌های آنان کاهش یابد.

رضا رستم‌نژاد، دادستان کهگیلویه نیز با اشاره به عملکرد دستگاه قضایی این شهرستان گفت: به طور میانگین ماهانه حدود یک‌هزار پرونده قضایی در شهرستان مختومه می‌شود و این پرونده‌ها از زمان ثبت در دادگاه، ظرف ۲۴ ساعت وارد فرآیند بررسی و پیگیری می‌شوند.