به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر کل هواشناسی خوزستان گفت: بررسی نقشه‌های پیش یابی هواشناسی تا اوایل هفته آینده جوی نسبتا پایدار بر استان حاکم خواهد بود. در این ایام تغییرات دمایی بصورت نوسانات ۱ تا ۲ درجه‌ای می‌باشد.

محمد سبزه زاری افزود: همچنین تا پایان هفته استقرار جریانات جنوبی به تناوب سبب افزایش رطوبت و شرجی در مناطق و سواحل جنوب شرقی خواهد شد. امروز و فردا در بخش‌هایی از غرب و جنوب غرب وزش باد بصورت متوسط تا نسبتا شدید پیش بینی می‌شود.

در شبانه روز گذشته شوش با دمای ۴۸.۹ و ایذه با دمای ۲۲.۴ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند.

در این مدت بیشینه و کمینه دمای اهواز ۴۷.۷ و ۳۱.۳ درجه سانتیگراد ثبت شده است.