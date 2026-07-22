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تا هفته آینده جوی نسبتا پایدار در هوای خوزستان حاکم است .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر کل هواشناسی خوزستان گفت: بررسی نقشههای پیش یابی هواشناسی تا اوایل هفته آینده جوی نسبتا پایدار بر استان حاکم خواهد بود. در این ایام تغییرات دمایی بصورت نوسانات ۱ تا ۲ درجهای میباشد.
محمد سبزه زاری افزود: همچنین تا پایان هفته استقرار جریانات جنوبی به تناوب سبب افزایش رطوبت و شرجی در مناطق و سواحل جنوب شرقی خواهد شد. امروز و فردا در بخشهایی از غرب و جنوب غرب وزش باد بصورت متوسط تا نسبتا شدید پیش بینی میشود.
در شبانه روز گذشته شوش با دمای ۴۸.۹ و ایذه با دمای ۲۲.۴ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنکترین نقاط استان گزارش شدهاند.
در این مدت بیشینه و کمینه دمای اهواز ۴۷.۷ و ۳۱.۳ درجه سانتیگراد ثبت شده است.