معاون شهرسازی و معماری شهرداری قم از ابلاغ دستورالعمل تبدیل آرای قلع بنا به جریمه تا پایان سال خبر داد .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، معاون شهرسازی و معماری شهرداری قم از ابلاغ دستورالعمل تبدیل آرای قلع بنا به جریمه خبر داد و گفت: مالکان دارای آرای قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ صادرشده تا پیش از ۹ اسفند ۱۴۰۴، در صورت داشتن شرایط قانونی، دو ماه فرصت دارند برای تعیین تکلیف پرونده خود به شهرداری مناطق مراجعه کنند.

دستورالعمل تبدیل آرای قلع بنا به جریمه به مناطق شهرداری قم ابلاغ شده و پرونده‌های دارای رأی قطعی قلع بنا تا پیش از ۹ اسفند ۱۴۰۴، در صورت احراز شرایط قانونی، مشمول این طرح خواهند شد.

بر اساس این دستورالعمل، تبدیل رأی قلع بنا به جریمه نقدی تنها در صورت احراز شرایط تعیین‌شده و تأیید کارشناس رسمی دادگستری امکان‌پذیر است.

مبلغ جریمه بر اساس ارزش معاملاتی سال ۱۴۰۴ محاسبه می‌شود و مالکان پس از ابلاغ، دو ماه فرصت دارند نسبت به پرداخت یا تعیین تکلیف آن اقدام کنند. با پرداخت جریمه، رأی قلع بنا لغو خواهد شد.

جرایم این طرح مشمول تخفیف نیست، اما امکان تقسیط و تهاتر برای آن پیش‌بینی شده و در صورت استفاده از تقسیط، تسویه کامل باید تا پایان سال جاری انجام شود.

ساختمان‌های فاقد استحکام، دارای تجاوز به معابر و شوارع عمومی، پیش‌آمدگی‌های غیرمجاز و برخی پرونده‌های دارای موانع قانونی، مشمول این دستورالعمل نیستند.

همچنین افرادی که پرونده آنها در دیوان عدالت اداری در حال رسیدگی است، برای استفاده از این امکان باید ابتدا از شکایت خود انصراف دهند. پرونده‌های دارای شاکی خصوصی نیز پس از بررسی‌های لازم تعیین تکلیف خواهند شد.

به گفته مسئولان شهرداری، اطلاع‌رسانی به مالکان پرونده‌های مشمول از طریق پیامک انجام می‌شود تا در مهلت مقرر از این ظرفیت قانونی استفاده کنند.