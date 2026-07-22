سریال تلویزیونی «سلمان فارسی» به کارگردانی داوود میرباقری با عبور از مراحل تولید فصل ایران، برای پخش از اوایل زمستان آماده می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، آقای حسین طاهری، تهیه‌کننده مجموعه «سلمان فارسی»، با حضور در استودیو شبکه خبر درباره آخرین وضعیت تولید و زمان‌بندی پخش این مجموعه گفت: پروژه در چهار مسیر اصلی به صورت موازی در حال فعالیت است.

طاهری ادامه داد: نخست، در حال به پایان رساندن فیلم‌برداری فصل ایران و انجام مراحل پس‌تولید آن هستیم تا قسمت‌های مربوط به ایران و بیزانس آماده پخش شوند؛ ما به آقای دکتر جبلی و مخاطبان وعده داده‌ایم که این مجموعه را امسال تقدیم کنیم.

مسیر دوم، آماده‌سازی پیش‌تولید فصل حجاز، شامل ساخت‌وساز و طراحی دکور است که بلافاصله پس از پایان فیلم‌برداری فصل ایران آغاز خواهد شد.

وی افزود: فیلم‌برداری فصل ایران با توجه به تولیدات سنگین در لوکیشن‌هایی نظیر مناطق گلستان و جنگل خسروپرویز، احتمالاً تا پایان آبان یا آذرماه به پایان می‌رسد.

در حال حاضر دوبله در حال انجام است و صداگذاری نیز آغاز شده تا پخش مجموعه ان‌شاءالله از اوایل زمستان آغاز شود.

طاهری در تشریح روند داستانی مجموعه گفت: فصل ایران با تولد حضرت سلمان و به تصویر کشیدن شکوه دوره ساسانی آغاز می‌شود؛ در این بخش درگیری دو قدرت بزرگ ایران و روم باستان و جست‌وجوگری سلمان برای حقیقت روایت می‌شود.

در ادامه، سلمان از شهر‌های مختلف و مسیر جاده ابریشم عبور کرده و با فرهنگ‌ها و ادیان گوناگون آشنا می‌شود تا سرانجام به حجاز رسیده و به پیامبر اکرم (ص) ملحق شود که این روایت تا واقعه غدیر ادامه می‌یابد.

نگاه ما در این اثر برخلاف نمونه‌های پیشین، صرفاً تصویرسازی جنگ و خون‌ریزی نیست، بلکه نگاهی تمدنی، خردمندانه و عمیق به تحولات صدر اسلام است.

تهیه‌کننده «سلمان فارسی» با تأکید بر ضرورت حمایت‌های مالی، گفت: مشکل اصلی پروژه، تأمین بودجه است که باعث کندی روند تولید شده است.

این مجموعه، اثری فرا ملی، اسلامی و فرهنگی در تراز فرهنگ تشیع است و مانند یک طرح عمرانی نیست که بتوان تولید آن را متوقف کرد و چند سال بعد ادامه داد؛ توقف‌های طولانی به روند تولید آسیب می‌زند.

وی در پایان افزود: نگاه ما از ابتدا، معرفی تمدن ایران و پاسخ به پرسش‌های جوانان بوده است. این مجموعه برای صنعت سینمای ایران حکم یک دانشگاه را دارد، چرا که جوانان بسیاری در طول هشت سال تولید، تجربه حضور در پروژه‌های بزرگ را کسب کرده‌اند و تمامی جزئیات فنی و هنری پروژه نیز مستندسازی شده است که می‌تواند برای پژوهشگران آینده مورد استفاده قرار گیرد.