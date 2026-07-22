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معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کرمانشاه بربرخورد جدی دستگاه قضا با ارجاع بیماران به داروخانههای خاص خبر داد وگفت : حق انتخاب داروخانه، از حقوق بدیهی هر شهروند است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه ،معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کرمانشاه در نشست تخصصی بررسی چالشهای حوزه دارو و درمان و آسیبشناسی تخلفات احتمالی با اشاره به ضرورت بازنگری در فرایندهای نظارتی، از «رویکردهای صرفاً برخوردی» به سمت «نظارتهای حمایتی و اصلاحی» تأکید کرد.
دکتر عباسی افزود: وظیفه ما صرفاً نظارت نیست؛ بلکه باید با ارائه راهنماییهای دقیق و حمایتهای مشاورهای، بازوی توانمندِ مسئولان باشیم تا روندها به سوی سلامت و شفافیت بیشتر حرکت کنند.
بازرسیهای موردی و دورهای که در دستور کار است، دقیقاً با این هدف انجام میشود که به مدیران حوزه سلامت کمک کنیم تا موارد های آسیبزا را شناسایی و پیش از وقوع هرگونه سوءاستفاده، آنها را اصلاح نمایند.»
دکتر عباسی با اشاره به گزارشهای واصله مبنی بر ارجاع بیماران به داروخانههای خاص توسط برخی از پزشکان اظهار داشت: «حق انتخاب داروخانه، از حقوق بدیهی هر شهروند است و ارجاع بیماران به مکانهای خاص، فارغ از اینکه شائبه انتفاع مالی داشته باشد یا نه، از نظر اخلاق حرفهای، قانونی و عرفی مردود است و موجب سلب اعتماد عمومی نسبت به جامعه پزشکی میشود.»
وی افزود: «انتظار ما از نظام سلامت این است که با قاطعیت در برابر این تخلفات بایستد. پزشک باید در تجویز نسخه، تنها «منافع و سلامت بیمار» را مدنظر قرار دهد و دخالت در زنجیره تأمین دارو توسط کادر درمان، مصداق بارز تضییع حقوق شهروندی است که معاونت پیشگیری از جرم، بهطور جدی و با ابزارهای قانونی، نظارت بر این حوزه را تشدید خواهد کرد.»
دکتر عباسی ضمن ابراز امیدواری برای تحقق اهداف این نشست، بر تداوم این مسیر تأکید کرد و گفت: «تمامی نکات مطرح شده در این جلسه، باید به عنوان اصول راهنما در نقشه راه نظارتی معاونت غذا و دارو لحاظ شود.
پیشگیری از تخلف، زمانی به بهترین شکل محقق میشود که نظارت، همگام با راهنماییهای دلسوزانه پیش برود و مسئولان مربوطه با اهتمام جدی، زمینههای بروز هرگونه تخلف را پیش از وقوع، مسدود نمایند.»
وی در پایان اظهار امیدواری کرد که با همافزایی میان دستگاه قضا و بخشهای اجرایی حوزه سلامت استان، شاهد ارتقای سطح کیفی خدمات دارویی و کاهش چشمگیر تخلفات در استان باشیم.