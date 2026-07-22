آیت الله فلاحتی در دیدار مسئولان و کارکنان بهزیستی گیلان گفت: خدمت به خلق خدا و گره گشایی مشکلات مردم جزو بالاترین مستحبات است .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ نماینده ولی فقیه در گیلان در دیدار با کارکنان و مسئولان اداره کل بهزیستی گیلان، که به مناسبت هفته بهزیستی انجام شد، با قدردانی از تلاش های صادقانه ی کارکنان بهزیستی در خدمت رسانی به اقشار نیازمند جامعه، گفت : بهزیستی از جمله دستگاه هایی است که به دلیل ارتباط نزدیک با مشکلات جامعه و آسیب های اجتماعی ازمشاغل سخت و دشوار محسوب می شود .

آیت الله فلاحتی افزود : مجموع بهزیستی همواره به دنبال فراهم کردن بستر امن و تامین زندگی مناسب برای مددجویان است و بی شک خدمت به خلق خدا بالاترین مستحبات و احسان است و احسان و نیکوکاری از مسیر خدمت و گره‌گشایی مردم می‌گذرد.

وی بر لزوم آگاه سازی خانواده ها و توجه به مقوله پیشگیری هم اشاره کرد و افزود: باید با افزایش آگاهی خانواده ها از آسیب های اجتماعی ناشی از اختلالات جسمی و روانی پیشگیری شود .

آیت الله فلاحتی در ادامه به امکانات و منابع محدود بهزیستی اشاره کرد و گفت: مشکلات و منابع محدود سازمان بهزیستی در امر یاری رسانی به مددجویان بر کسی پوشیده نیست اما مدیران و مسئولین بهزیستی خدمات مناسبی را به جامعه هدف ارائه دهند تا همواره رضایتمندی این طیف نیازمند نیز فراهم گردد.

و ی در ادامه به استفاده از ظرفیت خیرین نیکوکار در جهت خدمت رسانی به مددجویان از جمله ایجاد شغل ، تامین مسکن و معیشت اشاره کرد و گفت: استفاده از ظرفیت خیرین نیکوکار، نکته قابل اتکایی است که می بایست برای خدمت رسانی بهینه به مددجویان به آن توجه ویژه شود.

رضا جعفری مدیرکل بهزیستی گیلان هم در این نشست گزارشی از روند خدمات رسانی به جامعه هدف این سازمان داد و گفت : خانواده محوری و حمایت و تقویت خانوداده ها یی که دارای فرد معلول هستند از اولویت های بهزیستی گیلان است.

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