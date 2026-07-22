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مدیرعامل شرکت برق منطقهای خوزستان گفت: با وجود تداوم دماهای ۵۰ درجه و بالاتر در استان، شبکه برق در پایداری کامل قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علی اسدی روز چهارشنبه در چهارمین نشست پیگیری طرحهای حیاتی ابلاغی وزارت نیرو برای تامین برق تابستان در اهواز بیان داشت: با وجود تداوم دماهای ۵۰ درجه و بالاتر در استان، شبکه برق در پایداری کامل قرار دارد که حاصل توسعه زیرساختهای شبکه و همکاری ارزشمند مردم در مدیریت مصرف برق است که نیازمند تداوم است.
وی اظهار کرد: تعداد قابل توجهی از این طرحهای حیاتی ابلاغی این وزارتخانه با وجود شرایط جنگی و محدودیت در تامین و تحویل تجهیزات، وارد مدار شدهاند و سایر طرحها نیز در مراحل اجرایی قرار دارند.
اسدی با اشاره به محدودیتهای مالی اجرای طرحها افزود: با توجه به نقدینگی موجود، لازم است منابع مالی در اولویت پروژههایی قرار گیرد که امکان بهرهبرداری از آنها در کوتاهترین زمان و تا پایان مردادماه فراهم است.
مدیرعامل شرکت برق منطقهای خوزستان با اشاره به تجاوز دشمن به برخی از نقاط کشور گفت: مسئولیت اصلی این شرکت تامین برق پایدار است و باید با بهرهگیری از همه ظرفیتها، از جمله تعامل با پیمانکاران برای تکمیل طرحها و آمادهباش کامل نیروهای عملیاتی در حفاظت و نگهداری از شبکه، برق مشترکان را بهصورت پایدار تامین کنیم.
وی با تاکید بر اولویت تامین برق بخش خانگی و مورد نیاز صنایع، از وزیر نیرو به دلیل سفر به خوزستان و اولویت دادن به تامین برق بخش خانگی در مناطق جنگی جنوب کشور از جمله خوزستان، قدردانی کرد و این اقدام را نشاندهنده توجه ویژه دولت و وزارت نیرو به استان دانست.
پیش از این نیز مدیرعامل شرکت برق منطقهای خوزستان با اشاره به اینکه این روزها خوزستان گرمترین نقطه جهان است از مردم خواسته بود که با مدیریت مصرف برق، در حفظ پایداری شبکه مشارکت کنند.