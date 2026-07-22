به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس ستاد بازسازی عتبات و عالیات استان اصفهان در نشست خبری ستاد اربعین گفت: برنامه‌ریزی برای اعزام جوانان و نوجوانان به اربعین باید به‌گونه‌ای باشد که این قشر بتوانند با سهولت بیشتری در این حرکت عظیم حضور پیدا کنند و از برکات معنوی آن بهره‌مند شوند.

جعفر عسگری با اشاره به فعالیت‌های علمی مرتبط با اربعین افزود: سال گذشته همایش علمی نقش ارادتمندان در توسعه و پاسداری از عتبات عالیات با میزبانی دانشگاه اصفهان برگزار شد که با استقبال گسترده پژوهشگران همراه بود و بیش از ۲۵۰ مقاله از نقاط مختلف کشور و جهان به دبیرخانه این همایش ارسال شد.

وی گفت: همایش بین‌المللی دیگری نیز با عنوان اربعین تمدن‌ساز با محوریت دانشگاه آزاد اسلامی خراسان و همکاری ستاد بازسازی عتبات عالیات در دست برنامه‌ریزی است که در صورت فراهم بودن شرایط، مهر یا آبان امسال برگزار می‌شود.

رئیس ستاد بازسازی عتبات و عالیات استان اصفهان با اشاره به اینکه تاکنون حدود ۲۰۰ مقاله به دبیرخانه این همایش بین‌المللی ارسال شده و پیش‌بینی می‌شود افزود: تا زمان برگزاری، تعداد مقالات افزایش یابد و زمینه برای ارائه پژوهش‌های علمی در حوزه اربعین بیش از گذشته فراهم شود.

عسگری با دعوت از خبرنگاران، مستندسازان و فعالان رسانه‌ای برای حضور در راهپیمایی اربعین گفت: آمادگی داریم با هماهنگی ستاد فرهنگی، زمینه اعزام اصحاب رسانه را فراهم کنیم تا ضمن بهره‌مندی از فیض زیارت، بتوانند روایت‌های ماندگار و اثرگذاری از این حرکت عظیم جهانی ثبت و منتشر کنند.

وی افزود: ستاد بازسازی عتبات عالیات در شهر‌های نجف اشرف، کربلای معلی، کاظمین و سامرا دارای ستاد‌های پشتیبانی و عقبه اجرایی است و این مراکز وظیفه پشتیبانی و تأمین نیاز‌های مواکب و خادمان را بر عهده دارند تا خدمات‌رسانی به زائران بدون وقفه ادامه یابد.