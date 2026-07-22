به گزارش گروه و رزشی خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تیراندازی، در نخستین روز از جام جهانی تیراندازی در هانگژوی چین نمایندگان کشورمان در تفنگ ۱۰ متر در خط آتش ایستادند.

در پایان دور مقدماتی پوریا نوروزیان با ۶۲۷/۸ امتیاز در جایگاه سی‌ام ایستاد، هادی غره‌باقی با ۶۲۴/۸ امتیاز در رده چهل و پنجم قرار گرفت و امیر محمد نکونام با ۶۲۳/۲ امتیاز پنجاه و هفتم شد. در این بخش ۸۸ تیرانداز با هم به رقابت پرداختند و در پایان سه تیرانداز از چین به همراه نمایندگان هند، مجارستان، ژاپن، سوئد و نروژ راهی فینال شدند.

هدایت تیم تفنگ کشورمان را محمد زائر رضایی به عنوان سرمربی و امیر حسین گلپسند به عنوان مربی برعهده دارند.

جام جهانی تیراندازی با حضور ۶۸۳ ورزشکار از ۶۶ کشور در چین در حال برگزاری است و تا ۶ مرداد ماه ادامه دارد.