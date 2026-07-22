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در نشست برنامه ریزی برنامه «نجوای نیاز» رادیو خاوران بر لزوم تقویت محتوای دینی، معرفی مسجد به عنوان پایگاه اجتماعی و بهرهگیری از نگاههای تازه در این برنامه تأکید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، آینهدار مدیرکل صداوسیمای خراسان جنوبی در نشست برنامه ریزی برنامه «نجوای نیاز» رادیو خاوران با اشاره به اینکه حوزه دین و معارف همواره هدف تهاجم رسانهای دشمن است، بر لزوم هوشمندی در تولیدات معارفی تاکید کرد و گفت: «نجوای نیاز» که در زمان طلایی اذانگاهی پخش میشود، با داشتن مخاطب عام، پتانسیل بالایی برای جریانسازی و ارتقای معرفت دینی جامعه دارد.
وی با تبیین رویکرد جدید رسانه ملی در حوزه مساجد، تصریح کرد: در سری جدید این برنامه، مسجد باید به عنوان یک «نهاد اجتماعی محلهمحور» و کانون گرهگشایی از مشکلات مردم به دیده شود.
مدیرکل صداوسیمای خراسان جنوبی افزود: تبیین نقش محوری امام جماعت، هیئت امنا و فعالیتهای خودجوش مردمی در مساجد، از اولویتهای محتوایی است که باید با خلاقیت رسانهای به مخاطب منتقل شود تا جایگاه واقعی مسجد در حل مسائل محلی تثبیت شود.
برنامه «نجوای نیاز» ویژه برنامه اذانگاهی ظهر رادیو خاوران، به تهیهکنندگی «معصومه اسماعیلزاده» با محورهای طراحی بخشهای ویژه برای جذب نسل جوان به فضای معنوی مساجد، انعکاس زنده رویدادهای فرهنگی، نمایشگاههای کتاب و آثار شهدا در مساجد فعال استان، بهرهگیری از ظرفیت علمای برجسته استان و معرفی الگوهای اخلاقی روی آنتن میرود.
بخشهایی نظیر «کتابکده» (معرفی کتب اخلاقی) و «یاد یاران» (خوانش وصیتنامه شهدا)، تلاش میکند فضای معنوی لحظات ملکوت را با نیازهای اجتماعی و روزمره مردم پیوند بزند.