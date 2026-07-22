به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شیوه‌نامه اجرایی مرحله نهایی هشتمین دوره مسابقات «شوق تلاوت» از سوی ستاد اجرایی طرح ملی تلاوت شباب‌الرضا (ع) اعلام شد که بر اساس آن، این رقابت‌ها در دو مرحله برگزار خواهد شد.

مرحله اول: ارسال فایل ضبط شده تلاوتِ مرحله نهایی در بازه زمانی اعلام شده، در صورت کسب حدنصاب لازم، نفرات برگزیده به مرحله نهایی معرفی خواهند شد.

حدنصاب قبولی در مرحله اول در بخش تجوید کسب امتیاز ۱۵ از ۲۵، در بخش صوت ۱۸ از ۳۰، در بخش لحن ۳۰ از ۴۵ و در بخش مفاهیم ۹ از ۱۰ در نظر گرفته شده است، ضمن آنکه آزمون مفاهیم به شکل مجازی از متسابقان اخذ خواهد شد.

مرحله دوم: پس از ارزیابی متسابقان در مرحله اول، نفرات برگزیده براساس تقسیم‌بندی زیر در مرحله نهایی شرکت خواهند کرد.

گروه «الف»: ورودی‌های سال ۹۱ تا ۹۷ طرح که عضو باشگاه طرح ملی تلاوت شباب‌الرضا (ع) هستند.

گروه «ب»: قرآن‌آموزان ورودی‌های سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱

گروه «ج»: قرآن‌آموزان ورودی‌های سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴

متسابقان گروه «الف» باید آیات مشخص شده را به صورت آزاد تلاوت کنند؛ قرعه رشته تلاوت غیرتقلیدی متسابقان گروه «الف» در مرحله نیمه‌نهایی، آیات ۱۵۹ تا ۱۶۴ سوره «انعام» در نظر گرفته شده است.

متسابقان دو گروه «ب» و «ج» نیز باید فایل تلاوت تقلیدی زیر که در اختیار آنها قرار گرفته را به صورت کامل اجرا کنند (هر گروه به صورت مجزا سنجیده خواهند شد.)

سبک استاد عبدالباسط؛ سوره حاقه، آیات ۱ تا ۱۲

سبک استاد مصطفی اسماعیل؛ سوره حاقه، آیات ۱۹ تا ۲۴

سبک استاد محمدصدیق منشاوی؛ سوره شعراء، آیات ۶۱ تا ۶۷

ـ متسابقان هر سه گروه باید توجه داشته باشند، قطعات تلاوتی خود را از حفظ اجرا کرده و در غیراین‌صورت از دور مسابقات حذف خواهند شد.

ـ آزمون مفاهیم در این مرحله برگزار شده که فایل آن متعاقباً ارسال می‌شود.

ـ با توجه به شرایط حاکم و محدودیت استفاده از فضای مجازی ممکن است مرحله نهایی به شکل حضوری برگزار شود (اطلاعات آن متعاقباً اعلام خواهد شد.)

ـ تاریخ برگزاری مرحله اول به زودی اعلام خواهد شد.