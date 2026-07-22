

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه ، داریوش صادقی اظهار داشت: همکاران گمرک خسروی به‌صورت شبانه‌روزی در حال خدمت‌رسانی هستند و فرآیند انجام تشریفات گمرکی و خروج کامیون‌های حامل مواکب را با سرعت و دقت انجام می‌دهند. وی افزود: بر اساس مصوبات ستاد مرکزی اربعین کشور، تشریفات گمرکی مواکب ۱۲ استان کشور در ایام اربعین حسینی از طریق گمرک خسروی انجام خواهد شد. مدیر گمرک خسروی تأکید کرد: این گمرک با بهره‌گیری از ظرفیت نیروی انسانی و امکانات موجود، آماده ارائه خدمات مطلوب به مواکب و تسهیل در روند اعزام تجهیزات مورد نیاز زائران اربعین حسینی است.