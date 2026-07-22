به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیر عامل جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی گفت: گزارشی مبنی بر برخورد پژو ۲۰۷ و پراید در محور شاهین دژ _ میاندوآب اعلام و تیم نجاتگران پایگاه امداد و نجات احمدآباد هلال احمر شهرستان شاهین دژ به محل حادثه اعزام شد.

محبوبی افزود: این حادثه ۱ مصدوم داشت که مصدوم حادثه، بعد از رهاسازی و انجام اقدامات اولیه پیش بیمارستانی به مرکز درمانی انتقال داده شد.