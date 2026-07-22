پخش زنده
امروز: -
وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران، پس از پایان دیدارها و رایزنیهای خود با مقامات عالیرتبه سیاسی و نظامی پاکستان، از دستیابی به توافقات مهم برای توسعه همکاریهای تجاری و مرزی میان دو کشور خبر داد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد، اسکندر مؤمنی، وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران، پس از پایان دیدارها و رایزنیهای خود با مقامات عالی رتبه سیاسی و نظامی پاکستان، از دستیابی به توافقات مهم برای توسعه همکاریهای تجاری و مرزی میان دو کشور خبر داد.
«اسکندر مؤمنی» وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران پس از دیدار با «فیلد مارشال سید عاصم منیر» فرمانده ارتش پاکستان، «شهباز شریف» نخست وزیر این کشور و همچنین مذاکرات با «محسن نقوی» وزیر کشور پاکستان، اظهار داشت: گفتوگوهای بسیار خوبی با مقامات پاکستانی پیرامون تقویت همکاریها انجام شده است.
وی با بیان اینکه ایران و پاکستان افزایش حجم مبادلات تجاری از حدود سه میلیارد دلار به ۱۰ میلیارد دلار را هدف گذاری کردهاند، افزود: برای تحقق این هدف، باید ظرفیت حملونقل و تردد در مرزها افزایش یابد.
وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد: روزانه دست کم دو هزار کامیون باید از مرزهای دو کشور تردد کنند، در حالی که اکنون تنها حدود ۲۰ درصد این ظرفیت محقق شده است.
مؤمنی از توافق دو کشور برای ایجاد یک سازو کار جدید در مرز ریمدان - گبد خبر داد و اظهار داشت: بر اساس توافق انجام شده، کامیونهای ایران و پاکستان میتوانند از خاک دو کشور تا کراچی و دیگر شهرها تردد کنند.
وی همچنین گفت: اعتبارات لازم برای توسعه روابط تجاری در حال تخصیص است و بخشی از زیرساختهای مورد نیاز نیز باید در مرزها ایجاد شود.
وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران در پایان، سفر خود به پاکستان را یکی از بهترین سفرهای کاری خود توصیف کرد و افزود: موضوع سفرهای اربعین نیز در ادامه این سفر و در مذاکرات روز آینده مورد بررسی قرار خواهد گرفت.