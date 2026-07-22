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استاندار گیلان با تأکید بر ضرورت صیانت از زمینهای ارزشمند استان، توسعه عمودی شهرها را راهبرد مدیریت استان برای تأمین نیاز مسکن و جلوگیری از تخریب زمینهای کشاورزی دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ هادی حقشناس صبح امروز چهارشنبه در جلسه هماهنگی اجرای طرحهای بلندمرتبهسازی در استان گفت: زمینهای گیلان سرمایهای ملی و متعلق به نسلهای آینده است و باید با برنامهریزی اصولی از تغییر کاربری بیضابطه و ساختوسازهای پراکنده در این زمینها جلوگیری شود.
وی با انتقاد از روند تبدیل زمینهای ارزشمند به قطعات کوچک برای ویلاسازی افزود: ادامه این روند نه تنها منافع بلندمدت استان را تأمین نمیکند، بلکه امنیت غذایی، محیطزیست و آینده توسعه گیلان را نیز با چالش مواجه خواهد کرد؛ از اینرو سیاست مدیریت استان، جلوگیری از صدور مجوز ساخت ویلا در زمینهای مستعد و هدایت توسعه شهری به سمت الگوهای اصولی و پایدار است.
استاندار گیلان با اشاره به ظرفیتهای طبیعی و اقلیمی استان گفت: گیلان با وجود کاهش بارندگی نسبت به میانگین بلندمدت، همچنان از استانهای پربارش کشور است و این مزیت ارزشمند، ضرورت حفاظت از زمینهای حاصلخیز و منابع طبیعی را دوچندان میکند.
هادی حقشناس، بلندمرتبهسازی استاندارد را راهکاری مؤثر برای پاسخگویی به نیاز مسکن و جلوگیری از گسترش افقی شهرها دانست و گفت: توسعه عمودی باید بر پایه اصول مهندسی، ضوابط شهرسازی، ظرفیت معابر، زیرساختهای خدماتی و استانداردهای روز انجام شود و هیچ طرحی نباید بدون تأمین زیرساختهای لازم اجرا شود.
وی با تأکید بر اینکه تأمین مسکن یکی از نیازهای اساسی جامعه است، افزود: اگر مسیرهای قانونی و اصولی برای ساخت مسکن فراهم نشود، ساختوسازهای غیرمجاز افزایش خواهد یافت؛ بنابراین باید با برنامهریزی دقیق، ضمن پاسخگویی به نیاز مردم، از سرمایههای طبیعی استان نیز صیانت کرد.
استاندار گیلان همچنین بر بهرهگیری از مشاوران تخصصی و هماهنگی کامل میان دستگاههای اجرایی تأکید کرد و گفت: رعایت الزامات فنی، شهرسازی، محیطزیست، راه و شهرسازی، خدمات زیربنایی و دریافت تمامی تأییدیههای قانونی، پیششرط اجرای هرگونه طرح بلندمرتبهسازی در استان است.