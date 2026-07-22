بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر گفت: بررسی نقشههای هواشناسی نشان میدهد در ساعتهایی از وقت امروز (چهارشنبه) و فردا با وزش بادهای شمالی، خلیج فارس بهویژه در مناطق جنوبی استان در برخی ساعتها مواج خواهد بود.
هادی سالاری افزود: در این مدت در مناطق مستعد استان احتمال خیزش گردوخاک محلی نیز پیشبینی میشود و دمای هوا تا اواسط هفته آینده در سطح استان بوشهر همچنان در مقادیر بالایی باقی خواهد ماند
وی وضعیت جوی و دریایی استان در ۲۴ ساعت آینده را تشریح کرد و گفت: آسمان صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی، گاهی وزش باد و در طول روز در برخی نقاط همراه با باد و گردوخاک خواهد بود.
کارشناس هواشناسی بوشهر جهت وزش باد را بیشتر شمال غربی تا غربی با سرعت ۸ تا ۳۰ و گاهی تا ۳۸ کیلومتر در ساعت اعلام و اضافه کرد: امروز تا اوایل شب در مناطق جنوبی استان سرعت وزش باد به ۱۶ تا ۴۴ و گاهی تا ۵۴ کیلومتر در ساعت خواهد رسید.
وی درباره وضعیت سواحل استان بوشهر نیز بیان کرد: ارتفاع موج خلیج فارس در سواحل شمالی و مرکزی استان بین ۶۰ تا ۱۲۰ سانتیمتر و از اوایل شب ۳۰ تا ۹۰ و گاهی ۱۲۰ سانتیمتر پیشبینی میشود. سالاری ادامه داد: همچنین در مناطق جنوبی، ارتفاع موج بین ۹۰ تا ۱۸۰ و گاهی تا ۲۱۰ سانتیمتر خواهد بود و از اوایل شب در سواحل جنوبی به ۶۰ تا ۱۲۰ و در فراساحل جنوبی به ۹۰ تا ۱۵۰ سانتیمتر میرسد.
سالاری گفت: زمان مد اول دریا در بوشهر ساعت ۰۳:۰۰ بامداد، جزر اول ساعت ۱۱:۰۰، مد دوم ساعت ۱۴:۴۵ و جزر دوم ساعت ۱۹:۴۰ خواهد بود.
کارشناس هواشناسی بوشهر با اشاره به آخرین دادههای ثبت شده هواشناسی، عنوان کرد: بیشینه دمای هوا در شبانهروز گذشته در استان بوشهر بین ۴۰ تا ۴۸ درجه ثبت شده و رطوبت در نقاط ساحلی استان نیز به بیش از ۸۰ درصد رسیده است.
وی افزود: شهرستانهای دیر، کنگان، دشتستان، تنگستان و دشتی با دمای ۴۸ درجه سانتیگراد، گرمترین شهرستانهای استان بوشهر در شبانهروز گذشته بودهاند.