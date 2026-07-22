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رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: یک محدوده معدنی هشت سال معطل مانده و نه مجوزی صادر شده و نه تکلیف آن مشخص شده است؛ این در حالی است که سرمایهگذار زمان، سرمایه و انرژی خود را صرف کرده و ادامه این روند انگیزه سرمایهگذاری را از بین میبرد.
غلامرضا نازپرور در گفتوگو با خبرنگار صنعت و معدن خبرگزاری صدا وسیما با اشاره به طولانی شدن روند صدور مجوزهای معدنی افزود: بر اساس ماده ۲۴ قانون معادن، اگر دستگاههای استعلامشونده در مهلت قانونی پاسخ ندهند، باید پروانه صادر شود، اما در عمل پروندهها به کارگروههای مختلف ارجاع داده میشود و سرمایهگذاران ماهها و حتی سالها در انتظار میمانند.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با انتقاد از اجرا نشدن قوانین حوزه معدن، گفت: اگر قوانین موجود بهدرستی اجرا شود، بخش زیادی از مشکلات سرمایهگذاران برطرف خواهد شد، اما امروز حتی همان قوانین نیز اجرایی نمیشوند.
وی با بیان اینکه برخی محدودههای معدنی سالها بلاتکلیف ماندهاند، افزود: در مواردی یک محدوده معدنی هشت سال معطل مانده و نه مجوز صادر شده و نه تکلیف آن مشخص شده است. این در حالی است که سرمایهگذار زمان، سرمایه و انرژی خود را صرف کرده و ادامه این روند انگیزه سرمایهگذاری را از بین میبرد.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، زمان را مهمترین سرمایه فعالان اقتصادی دانست و گفت: هر روز تأخیر، با افزایش تورم و هزینههای تولید همراه است و بخش خصوصی توان انتظار طولانی برای تعیین تکلیف پروندهها را ندارد.
نازپروز همچنین به چالش ناترازی انرژی اشاره کرد و گفت: قطعی دو روزه برق در هر هفته، هزینه تولید را به شدت افزایش داده است. واحدهای فرآوری با وجود کاهش روزهای کاری، همچنان موظف به پرداخت کامل حقوق، مالیات و حق بیمه هستند؛ موضوعی که هزینه تمامشده تولید را به شکل قابل توجهی افزایش میدهد.