پخش زنده
امروز: -
نشست تخصصی بررسی حدود و خط مرزی اراضی دولتی پلاک ۳۸ استان قزوین با حضور مسئولان و کارشناسان ادارهکل راه و شهرسازی برگزار و بر تسریع در تثبیت حدود این اراضی و صیانت از حقوق دولت تأکید شد.
به گزارش گروه مسکن و شهرسازی خبرگزاری صداوسیما، نشست بررسی وضعیت خط مرزی اراضی دولتی در پلاک ۳۸ استان قزوین با حضور سیامک پزشکیفر، سرپرست معاونت املاک و حقوقی ادارهکل راه و شهرسازی استان و جمعی از مسئولان و کارشناسان برگزار شد
در این نشست، آخرین وضعیت حدود اراضی، مستندات ثبتی، نقشههای موجود و مسائل فنی و حقوقی مرتبط با تعیین و تثبیت خط مرزی بررسی شد.
حاضران بر هماهنگی بیشتر میان واحدهای تخصصی، استفاده از ظرفیتهای فنی و ثبتی و تسریع در تعیین تکلیف ابهامات موجود تأکید کردند.
همچنین مقرر شد بررسیهای کارشناسی تکمیل و اقدامات لازم برای تثبیت حدود اراضی دولتی در کوتاهترین زمان ممکن انجام شود.
در پایان، بر استمرار جلسات کارشناسی و پیگیری موضوع با همکاری دستگاههای ذیربط برای صیانت از حقوق دولت و حفاظت از اراضی دولتی تأکید شد.