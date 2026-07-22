مدیر درمان تامین اجتماعی استان همدان گفت: ۴۷ هزار و ۸۵۰ میلیارد ریال معادل چهار همت، پارسال برای درمان بیمه شدگان تامین اجتماعی در مراکز ملکی و طرف قرارداد هزینه شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان ،حمید ملانوری‌شمسی در بازدید از بیمارستان آتیه همدان که به مناسبت هفته تأمین اجتماعی انجام شد گفت: همدان به دلیل موقعیت جغرافیایی، ارائه خدمات به استان‌های همجوار و برخورداری از ظرفیت‌های گردشگری، باید جایگاه خود را در حوزه سلامت بیش از پیش تقویت کند.

وی افزود: هم‌اکنون ۱۶ مرکز دارای مجوز پذیرش بیماران بین‌المللی (IPD) با حدود ۸۰ تخت در استان فعال است و بیمارستان آتیه با برخورداری از ۷ تخت IPD و بخش‌های VIP یکی از مراکز شاخص ارائه خدمات به بیماران بین‌المللی به شمار می‌رود.

استاندار همدان با اشاره به اقدامات انجام شده در یک سال گذشته گفت: دستگاه پت‌اسکن برای نخستین بار وارد استان شده و به‌زودی راه‌اندازی می‌شود که نقش مهمی در تشخیص و درمان بیماران سرطانی خواهد داشت.

وی تصریح کرد: همچنین دستگاه سنگ‌شکن و تجهیزات تخصصی از جمله سی‌تی‌اسکن و آنژیوگرافی نیز تأمین و راه‌اندازی شده است.

ملانوری‌شمسی با بیان اینکه حدود ۹ هزار بیمار مبتلا به سرطان در استان شناسایی شده‌اندافزود: ارتقای زیرساخت‌ها، تأمین تجهیزات و افزایش کیفیت خدمات درمانی از اولویت‌های حوزه سلامت در استان است.

جواد جمور مدیرکل تامین اجتماعی استان همدان هم در این بازدید با اشاره به چالش‌های این سازمان عنوان کرد: ناترازی منابع و مصارف صندوق و کاهش ضریب پشتیبانی، انباشت بدهی‌های ناشی از تعهدات جاری دولت و وجود برخی قوانین که موجب افزایش ناترازی صندوق شده است از جمله این چالش‌ها است.

عروتی موفق مدیر درمان تامین اجتماعی استان همدان هم با تشریح ظرفیت‌های درمانی سازمان تأمین اجتماعی در استان گفت: مدیریت درمان تأمین اجتماعی همدان دارای ۹ مرکز درمانی ملکی شامل ۲ بیمارستان، یک کلینیک تخصصی و ۶ درمانگاه است.

وی افزود: بیمارستان آتیه همدان با ۱۵۰ تخت فعال و بیمارستان غرضی ملایر با ۱۲۶ تخت فعال، در مجموع ۲۷۶ تخت فعال را برای ارائه خدمات درمانی به بیمه‌شدگان و مراجعان در اختیار دارند.

رئیس بیمارستان آتیه همدان نیز گفت: تمامی خدمات این مرکز برای بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی به صورت رایگان ارائه می‌شود.

محمد قربانی افزود: روزانه بیش از هزار و ۲۰۰ بیمار برای ویزیت پزشک عمومی و بیش از ۵۰۰ نفر برای ویزیت متخصص به بیمارستان مراجعه می‌کنند و علاوه بر خدمات درمانی، خدمات پاراکلینیکی نیز به صورت رایگان ارائه می‌شود.

وی با بیان اینکه ضریب اشغال تخت‌های بیمارستان حدود ۷۵ درصد استگفت: ماهانه بیش از هزار عمل جراحی در این مرکز انجام می‌شود.

رئیس بیمارستان آتیه همدان از اجرای طرح توسعه این مرکز خبر داد و افزود: بخش LDR با اعتبار ۶۰ میلیارد تومان بازسازی شده و طی یکی دو ماه آینده به بهره‌برداری می‌رسد.

وی تصریح کرد: با افتتاح این بخش، ۹ تخت جدید به ظرفیت بیمارستان افزوده می‌شود وهمچنین درمانگاه تخصصی چهار هزار متر مربعی این مرکز نیز در دست ساخت است و تا دو سال آینده افتتاح خواهد شد.