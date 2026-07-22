هر گرم طلای ۱۸ عیار هم اکنون در بازار رشت، ۱۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان فروخته می‌شود.

سیر صعودی قیمت طلا و سکه امروز در بازار رشت، ۳۱ تیر ۱۴۰۵

سیر صعودی قیمت طلا و سکه امروز در بازار رشت، ۳۱ تیر ۱۴۰۵

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ اتحادیه طلا و سکه اعلام کرد: قیمت سکه بهار آزادی و طلای هجده عیار هم اکنون در بازار رشت به این شرح است:

قیمت تمام سکه بهار آزادی، ۱۹۰ میلیون تومان + ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان

قیمت نیم سکه بهار آزادی، ۹۶ میلیون تومان + ۲ میلیون تومان

قیمت ربع سکه بهار آزادی، ۵۴ میلیون تومان + ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان

و قیمت هر گرم طلای هجده عیار، ۱۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان + ۴۰۰ هزار تومان