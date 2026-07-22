رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، بهره‌گیری از ظرفیت اعتبار مالیاتی، گسترش شبکه‌های سرمایه‌گذاری و همکاری با نهاد‌های بزرگ اقتصادی را سه راهبرد اصلی برای ارتقای زیست‌بوم فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان کشور برشمرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، دکتر علی اسدی رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، بهره‌گیری از ظرفیت اعتبار مالیاتی، توسعه شبکه سرمایه‌گذاری و گسترش همکاری با نهاد‌های بزرگ اقتصادی را از مهم‌ترین راهبرد‌های توسعه زیست‌بوم فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان کشور دانست.

اسدی در نشست مشترک با مدیران پارک علم و فناوری پیامبر اعظم (ص) با اشاره به تحولات مستمر عرصه فناوری و نوآوری اظهار کرد: زیست‌بوم فناوری همواره در حال تغییر و تکامل است و قوانین و سیاست‌های حمایتی جدیدی برای تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان تدوین می‌شود که پارک‌های علم و فناوری باید از این ظرفیت‌ها به بهترین شکل بهره‌برداری کنند.

وی قانون اعتبار مالیاتی را یکی از مهم‌ترین ابزار‌های حمایت از نوآوری برشمرد و افزود: این قانون امکان هدایت بخشی از منابع مالیاتی به سمت توسعه فناوری، نوآوری و سرمایه‌گذاری در شرکت‌های دانش‌بنیان را فراهم کرده است. پارک علم و فناوری دانشگاه تهران نخستین پارک دانشگاهی کشور بود که توانست از این ظرفیت قانونی برای توسعه زیرساخت‌های نوآوری بهره‌مند شود.

رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران با اشاره به ایجاد شبکه سرمایه‌گذاری در این مجموعه گفت: بسیاری از شرکت‌های فناور از توان علمی بالایی برخوردارند، اما برای توسعه محصولات و ورود به بازار با محدودیت منابع مالی مواجه هستند. بر همین اساس، شبکه‌ای از سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی در پارک شکل گرفته تا فرآیند تأمین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان تسهیل شود.

اسدی همچنین با اشاره به پروژه ناحیه نوآوری دانشگاه تهران اظهار داشت: این پروژه با وسعت حدود ۸۰۰ هکتار، یکی از بزرگ‌ترین طرح‌های توسعه زیست‌بوم نوآوری کشور به شمار می‌رود و ظرفیت ارزشمندی برای استقرار شرکت‌های دانش‌بنیان، توسعه همکاری‌های فناورانه و شکل‌گیری تعاملات ملی ایجاد کرده است.

وی همکاری با هلدینگ‌ها و بنگاه‌های بزرگ اقتصادی را از الزامات توسعه اقتصاد دانش‌بنیان دانست و افزود: هم‌افزایی میان ظرفیت‌های دانشگاه و صنایع بزرگ، زمینه‌ساز تجاری‌سازی فناوری و توسعه سرمایه‌گذاری‌های مشترک خواهد بود.

اسدی در ادامه، دانشگاه را مهم‌ترین بستر شکل‌گیری ایده‌های نوآورانه عنوان کرد و گفت: دسترسی به دانشجویان، اعضای هیئت علمی و پژوهشگران، مزیت اصلی پارک‌های دانشگاهی است و همین موضوع، جریان مستمر شکل‌گیری هسته‌های فناور و شرکت‌های دانش‌بنیان را تضمین می‌کند.

وی در پایان با تأکید بر توسعه همکاری میان پارک‌های علم و فناوری کشور خاطرنشان کرد: پارک علم و فناوری دانشگاه تهران آمادگی دارد با انتقال تجربیات، توسعه همکاری‌های فناورانه و ایجاد شبکه‌های مؤثر، در مسیر ارتقای فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان کشور نقش‌آفرینی کند.

انتقال تجربه؛ کلید موفقیت پارک‌های نوپا

در ادامه این نشست، دکتر آصف کریمی، معاون توسعه واحد‌های فناور پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، انتقال تجربه از پارک‌های باسابقه به پارک‌های نوپا را مهم‌ترین عامل موفقیت این مجموعه‌ها دانست.

وی با اشاره به شکل‌گیری پارک‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی گفت: بهره‌گیری از دانش و تجربه پارک‌های موفق، نقش تعیین‌کننده‌ای در طراحی صحیح ساختارها، فرآیند‌های اجرایی و خدمات تخصصی دارد.

کریمی با بیان اینکه پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در راه‌اندازی و توسعه چندین پارک علم و فناوری کشور نقش مشورتی داشته است، افزود: فرآیند‌های کنونی این پارک حاصل بیش از دو دهه تجربه، یادگیری و بهبود مستمر است و امروز به عنوان یکی از الگو‌های موفق کشور شناخته می‌شود.

وی همچنین از اجرای پروژه هوشمندسازی و الکترونیکی‌سازی فرآیند‌های پارک خبر داد و تأکید کرد: پارک علم و فناوری دانشگاه تهران همواره در حال به‌روزرسانی ساختار‌ها و خدمات خود متناسب با نیاز شرکت‌های دانش‌بنیان است.

استفاده از تجربیات پارک دانشگاه تهران، مسیر توسعه پارک‌های نوپا را هموار می‌کند

در این نشست، دکتر مصطفی پور، رئیس پارک علم و فناوری پیامبر اعظم (ص)، با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از تجربیات پارک‌های باسابقه، خواستار استفاده از دانش فنی و مدیریتی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در طراحی و توسعه این پارک شد.

وی اظهار کرد: طراحی یک پارک علم و فناوری تنها به احداث ساختمان‌ها محدود نمی‌شود، بلکه طراحی فرآیند‌های مدیریتی، خدمات توسعه کسب‌وکار، پذیرش و حمایت از شرکت‌های فناور اهمیت بیشتری دارد و در این مسیر، استفاده از تجربیات پارک علم و فناوری دانشگاه تهران می‌تواند بسیاری از چالش‌ها و هزینه‌های آینده را کاهش دهد.

رئیس پارک علم و فناوری پیامبر اعظم (ص) با اشاره به آغاز مراحل اجرایی تأسیس این پارک، ابراز امیدواری کرد تعامل و تبادل تجربیات میان دو مجموعه، زمینه‌ساز توسعه همکاری‌های مشترک و تقویت زیست‌بوم فناوری و نوآوری کشور شود.

تجربه پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، پشتوانه‌ای ارزشمند برای توسعه پارک علم و فناوری پیامبر اعظم (ص)

در ادامه دکتر محمد مهدی فریدوند، عضو هیئت‌مدیره صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران با اشاره به جایگاه پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در زیست‌بوم فناوری و نوآوری کشور اظهار داشت: پارک علم و فناوری دانشگاه تهران طی سال‌های فعالیت خود، با تکیه بر تجربه، دانش مدیریتی و توسعه زیرساخت‌های نوآوری، به یکی از الگو‌های موفق اکوسیستم فناوری کشور تبدیل شده است.

فریدوند افزود: انتقال این تجربیات ارزشمند به پارک‌های نوپا، به‌ویژه پارک علم و فناوری پیامبر اعظم (ص)، می‌تواند نقش مؤثری در تسریع فرآیند شکل‌گیری، توسعه زیرساخت‌ها، طراحی فرآیند‌های اجرایی و ارتقای عملکرد این مجموعه ایفا کند.

عضو هیئت‌مدیره صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی میان نهاد‌های فعال در حوزه فناوری و نوآوری خاطرنشان کرد: توسعه زیست‌بوم دانش‌بنیان کشور در گرو تعامل، همکاری و به اشتراک‌گذاری دانش و تجربیات میان پارک‌های علم و فناوری، صندوق‌های پژوهش و فناوری و سایر بازیگران این اکوسیستم است.

پارک علم و فناوری دانشگاه تهران؛ الگویی برای رشد شرکت‌های دانش‌بنیان

همچنین مهندس میثم یوسفی، مدیر مرکز رشد پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، با تشریح مدل خدمات این مجموعه، گفت: فعالیت پارک از مرحله ایده‌پردازی آغاز شده و بر اساس شاخص آمادگی فناوری (TRL)، مسیر رشد شرکت‌ها تا تجاری‌سازی و توسعه کسب‌وکار به صورت هدفمند دنبال می‌شود.

وی با اشاره به حضور شرکت‌های موفقی همچون اسنپ، اسنپ‌فود و پویا فناوران کوثر در این پارک، تأکید کرد: مزیت اصلی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، توانایی هدایت هسته‌های فناور به شرکت‌های بزرگ دانش‌بنیان از طریق ارائه خدمات تخصصی، توسعه زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری و ایجاد ارتباط مؤثر با دانشگاه است.