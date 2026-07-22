اثر هنری احمد تاجی عکاس چهارمحال و بختیاری در جمع ۳۱ اثر منتخب راه یافته به بخش نمایشگاهی مسابقه عکاسی «روایت جنگ رمضان» قرار گرفت.

به خبرگزاری صدا و سیما مرکزچهارمحال و بختیاری، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارمحال و بختیاری گفت: اثر هنری این عکاس به همراه ۳۰ اثر دیگر از میان بیش از ۸۰۰ اثر ارسالی توانست نظر مثبت هیات داوران را کسب کرده و حائز شرایط حضور در بخش نمایشگاهی این رویداد شود.

شهرلم فرجی افزود: مسابقه عکاسی «روایت جنگ رمضان» با هدف ثبت و ماندگارسازی جلوه‌های ایثار، مقاومت، همبستگی اجتماعی و روایت تصویری روز‌های جنگ رمضان برگزار شد.