به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما | اقتصادی، شرکت توانیر با هدف شفاف‌سازی و یکپارچه‌سازی فرآیند اطلاع‌رسانی، اعلام کرد: محدودیت‌های برنامه‌ریزی‌شده یا اضطراری برق، صرفاً از طریق درگاه‌های رسمی ­این شرکت اعلام می‌شود. همزمان با افزایش دما، توانیر از مشترکان خواست با رعایت «دمای آسایش» و مدیریت سیستم‌های سرمایشی، خادمان خود را در صنعت برق برای عبور از اوج بار مصرف یاری کنند.

براساس این گزارش، درگاه‌های رسمی اطلاع‌رسانی محدودیت‌ها نوتیفیکیشن «برق من» در پیام رسان «بله»، اپلیکیشن «برق من»، کد دستوری #۰۲۱۱۲۱*۶۶۵۵*، بخش «خاموشی‌ها» در سامانه «برق من» ­ با­ وارد کردن شناسه قبض و همچنین ارسال پیامک برای مدیران ساختمانی که در سامانه‌های شرکت توانیر ثبت‌نام کرده‌اند، است.

درخواست از شهروندان برای مدیریت سیستم‌های سرمایشی

شرکت توانیر ضمن قدردانی از همراهی ارزشمند هموطنان عزیز، مهم‌ترین راهکار برای عبور از اوج مصرف را مدیریت سیستم‌های سرمایشی دانست و بر موارد زیر تأکید کرد:

تنظیم دمای کولر‌های گازی روی ۲۵ درجه (دمای آسایش)

استفاده از دور کند کولر‌های آبی

خاموش کردن چراغ‌ها و لوازم برقی غیرضروری در ساعات اوج بار

خاموش کردن کولر‌های اضافی در منازل، به‌ویژه در مناطق گرمسیر