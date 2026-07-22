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رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) با اعلام حمایت از فناوریهای نوین در بخش نهادههای کشاورزی، از بررسی موانع صدور مجوز برای کودهای حاصل از سامانههای بیوگاز خبر داد.
غلامرضا گلمحمدی در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، افزود: وزارت جهاد کشاورزی از هر فناوری نوینی که به حل چالشهای بخش کشاورزی، بهویژه در حوزه نهادهها و کودها کمک کند، حمایت میکند و در صورت وجود موانع قانونی، اصلاح آن را پیگیری خواهد کرد.
وی در پاسخ به پرسشی درباره صدور مجوز برای کودهای آلی تولیدشده از سامانههای بیوگاز گفت: اگر فناوری جدیدی بتواند به ارتقای بهرهوری، کاهش وابستگی به واردات و بهبود تولید در بخش کشاورزی کمک کند، مورد حمایت سازمان قرار خواهد گرفت.
وی افزود: موضوع مطرحشده درباره کودهای حاصل از بیوگاز را بهطور ویژه بررسی خواهیم کرد و از فعالان این حوزه خواستهایم مستندات و مدارک فنی خود را برای بررسی به مؤسسه تحقیقات خاک و آب ارائه کنند.
رئیس سازمان تات با تأکید بر اینکه ثبت هر نوع نهاده کشاورزی مستلزم طی کردن مراحل علمی و فنی است، تصریح کرد: رعایت ضوابط و استانداردهای فنی برای حفظ سلامت خاک، محصولات و مصرفکنندگان ضروری است، اما این فرآیند نباید به مانعی برای توسعه فناوری و نوآوری تبدیل شود.
گلمحمدی افزود: نباید پژوهشگران، فناوران و تولیدکنندگان در چرخههای طولانی اداری گرفتار شوند و در صورت نداشتن مشکل فنی یا قانونی، روند بررسی و صدور مجوز باید با سرعت بیشتری انجام شود.
وی تأکید کرد: در صورتی که بررسیهای تخصصی نشان دهد این فناوری از نظر فنی و زیستمحیطی مشکلی ندارد، سازمان تات از رفع موانع و تسهیل مسیر بهرهبرداری از آن حمایت خواهد کرد.
بیوگاز یک منبع انرژی طبیعی تجدید پذیر است که اثرات موثری در طبیعت و صنایع به جا میگذارد. این گاز از تجزیه مواد آلی شامل کودهای حیوانی، ضایعات مواد غذایی و فاضلاب تولید میشود. کودها و ضایعات از طریق هضم بی هوازی (یعنی بدون حضور اکسیژن) بیوگاز میسازند.