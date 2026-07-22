به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز فارس،مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ممسنی گفت: کشاورزان این شهرستان مشغول برداشت چغندرقند از بیش از هزار و ۶۰۰ هکتار زمین‌های خود هستند و پیش بینی می‌شود بیش از ۱۳۵ هزار تن محصول تولید و روانه بازار شود.

حیدر زارع افزود: کشت پاییزه این محصول به دلیل نیاز کمتر به آب، کاهش هزینه‌ها، کنترل آفات و علف‌های هرز و کمک به تناوب زراعی برای کشاورزان منطقه مزایای مطلوبی به همراه داشته است.

شهرستان ممسنی در شمال غرب فارس و در فاصله ۱۵۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.