به خبرگزاری صدا و سیما مرکزچهارمحال و بختیاری، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اردل گفت: تعداد کندو‌های زنبورعسل شهرستان ۱۹ هزار و ۳۰۰ کلنی است که نقش مهمی در تولید عسل و توسعه اقتصاد بخش کشاورزی شهرستان ایفا می‌کنند.

عسگری از انجام عملیات کیل‌گیری محصول عسل در دهستان دیناران خبر دادو افزود: این طرح با هدف ارزیابی عملکرد زنبورداران و ثبت میزان تولید عسل برگزار شد.

در استان چهارمحال و بختیاری ۲هزار و ۵۳۴ زنبورستان با حدود ۳۰۲ هزار کلنی زنبور عسل فعالیت می‌کنند.