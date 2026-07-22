مدیر کل آموزش و پرورش خوزستان گفت: نماینده وزیر آموزش و پرورش با دستور شخص وزیر امروز چهارشنبه از حوزه‌های امتحانی دانش آموزی استان بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، ناصر علی‌فر چهارشنبه در بازدید از حوزه‌های امتحانی اهواز بیان داشت: حامد علامتی، مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کشور به نمایندگی از مقام عالی وزارت آموزش و پرورش با حضور در خوزستان از روند برگزاری آزمون‌های نهایی و نحوه نظارت بر فرآیند اجرای این آزمون‌ها بازدید کرد.

وی افزود: این مقام مسئول در جریان سفر به استان با حضور در حوزه‌های امتحانی، روند برگزاری آزمون‌ها، رعایت دستورالعمل‌های اجرایی و کیفیت نظارت بر فرآیند آزمون‌های نهایی را از نزدیک مورد ارزیابی قرار داد.

علی‌فر اظهار کرد: مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کشور در بازدید از حوزه‌های امتحانی بر اجرای دقیق ضوابط، حفظ آرامش محیط آزمون و صیانت از حقوق دانش‌آموزان تاکید کرد.

مدیر کل آموزش و پرورش خوزستان ادامه داد: این بازدید با هدف بررسی میدانی کیفیت برگزاری آزمون‌های نهایی، ارزیابی روند نظارت و اطمینان از اجرای صحیح دستورالعمل‌های ابلاغی وزارت آموزش و پرورش انجام شد.

پیش از این مدیرکل آموزش و پرورش استان خوزستان در خصوص روند برگزاری امتحانات پایان سال تحصیلی، از حضور ۶۳ هزار دانش‌آموز در ۴۲۲ مرکز امتحانی خبر داد.