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همزمان با سالگردِ شهادت حضرت رقیه سلام ا...علیها، زمینه آزادی ۲۴ زندانیِ جرائم مالی و غیرعمد در استان اردبیل فراهم شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل یوسف خدادادی معاون قضایی دادگستری اردبیل از آزادی ۲۴ محکوم مالی بهمناسبت شهادت حضرت رقیه (س) خبر داد و گفت: از مجموع ۶۲ میلیارد تومان محکومیت، ۵۴ میلیارد توسط شکات بخشیده شد.
وی افزود: از اول سال تا امروز، زمینه آزادی ۱۲۶ نفر محکوم مالی با مبلغ محکومیت نزدیک به ۱،۰۰۰ میلیارد تومان فراهم شده است و در سال گذشته نیز حدود ۴۶۰ نفر محکوم مالی با مبلغ محکومیت ۲،۰۰۰ میلیارد تومان آزاد شدند.
معاون قضایی رئیسکل دادگستری استان اردبیل گفت: تا پایان ماه صفر، به یاد شهدای کربلا، شهدای وطن و بهویژه رهبر شهید، زمینه آزادی ۷۲ نفر محکوم مالی و جرایم غیرعمد فراهم خواهد شد.
خدادادی در پایان از تمامی مردم عزیز استان و خیرین که با ستاد دیه استان همکاری دارند، تقدیر و تشکر کرد و گفت: این اقدامات خداپسندانه نشاندهنده فرهنگ والای ایثار و گذشت در جامعه است و امیدواریم با تداوم این همکاریها، شاهد آزادی هرچه بیشتر زندانیان جرایم غیرعمد باشیم