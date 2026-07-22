به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،مدیرکل فرهنگی و تربیتی کمیته امداد امام خمینی (ره) گفت: کمیته امداد با بهره‌گیری از ظرفیت نیرو‌های متخصص، تلاش کرده است علاوه بر حمایت‌های معیشتی، زمینه توانمندسازی فکری و فرهنگی خانواده‌ها را نیز فراهم کند.

ملاحسنی افزود: از این پس نیز تلاش خواهیم کرد با همکاری و هم‌افزایی بیشتر حمایت‌های فرهنگی و فکری از خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد را گسترش دهیم.

وی ادامه داد: در دوره ملی حدیث زندگی و در دو مرحله اجرایی، ۷۰۰ نفر شرکت کردند که ۴۳۵ نفر از دانش‌آموختگان، آموزش‌های تخصصی را با موفقیت به پایان رسانده‌اند.