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اختتامیه دوره ملی حدیث زندگی در مشهد برگزار شد. هدف از برگزاری این دوره توانمندسازی فکری خانواده ها است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،مدیرکل فرهنگی و تربیتی کمیته امداد امام خمینی (ره) گفت: کمیته امداد با بهرهگیری از ظرفیت نیروهای متخصص، تلاش کرده است علاوه بر حمایتهای معیشتی، زمینه توانمندسازی فکری و فرهنگی خانوادهها را نیز فراهم کند.
ملاحسنی افزود: از این پس نیز تلاش خواهیم کرد با همکاری و همافزایی بیشتر حمایتهای فرهنگی و فکری از خانوادههای تحت پوشش کمیته امداد را گسترش دهیم.
وی ادامه داد: در دوره ملی حدیث زندگی و در دو مرحله اجرایی، ۷۰۰ نفر شرکت کردند که ۴۳۵ نفر از دانشآموختگان، آموزشهای تخصصی را با موفقیت به پایان رساندهاند.