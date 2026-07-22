معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: افزایش قیمت برق صنایع باید منطقی و متناسب با شرایط صنعت باشد؛ ضمن اینکه افزایش قیمت یکباره باعث زیاندهی صنایع می‌شود.

رضا انصاری در مصاحبه با خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما افزود: سیاست گذاری انرژی در کشور ما ایراد دارد و از سال‌های گذشته هم این سیاست اشکال داشته است، تحمیل هزینه‌های یکباره به واحد‌های تولیدی باعث می‌شود تا از سوددهی خارج شوند.

وی گفت: جلسات مشترکی میان وزارت صمت و وزارت نیرو در روز‌های اخیر برگزار شده است و توافقاتی برای مدیریت برق صنایع داشتیم که انتظار داریم اجرا شوند.



معاون وزیر صمت افزود: صنعت برق یک کسب و کار است و باید اجازه می‌دادیم تا بخش خصوصی در این صنعت رشد و توسعه پیدا کند، دولت باید تسهیل گر حضور بخش خصوصی در صنعت برق باشد تا مشکل ناترازی حل شود.

وی گفت: در قیمت برق باید دولت سیاست گذاری حمایتی داشته باشد تا هم برای بخش خصوصی تولیدکننده برق به صرفه باشد و هم صنعتگران مصرف کننده برق بتوانند با قیمت مناسب خریداری کنند.