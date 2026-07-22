نماینده مردم شهرستان‌های سربیشه و نهبندان در مجلس شورای اسلامی در دیدار با مدیرکل صداوسیمای خراسان جنوبی، بر اهمیت نقش‌آفرینی رسانه ملی در پیگیری مطالبات مردمی و لزوم تقویت زیرساخت‌های ارتباطی در این حوزه انتخابیه تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، نخعی نماینده مردم سربیشه و نهبندان در دیدار با آینه دار مدیرکل صدا و سیما خراسان جنوبی با اشاره به ضرورت ارتقای کیفیت پخش شبکه‌های تلویزیونی، گفت: گسترش و پایداری شبکه دیجیتال از نیاز‌های اساسی مردم این حوزه انتخابیه است که انتظار می‌رود با تدابیر لازم، مشکلات پوشش دیجیتال به‌ویژه در شهرستان‌های حوزه انتخابیه در اولویت پیگیری قرار گیرد و مرتفع شود

وی همچنین با تأکید بر نقش کلیدی خبرنگاران در فرآیند توسعه مناطق، خواستار تجهیز بیشتر خبرنگاران محلی شد و افزود: اخبار صداوسیما نباید صرفاً به مراکز شهرستان‌ها محدود شود؛ لذا انتظار می‌رود با نگاهی ویژه به بخش‌ها و روستا‌های نهبندان و سربیشه، صدای مردم در دورترین نقاط این مناطق نیز در رسانه ملی بازتاب یابد.

نماینده مردم سربیشه و نهبندان در بخش دیگری از سخنان خود، از اهتمام ویژه صداوسیمای خراسان جنوبی در انعکاس فعالیت‌های نمایندگان در استان و تهران و همراهی در پیگیری مطالبات مردم قدردانی کرد.

مدیرکل صداوسیمای خراسان جنوبی نیز در این نشست، با قدردانی از نگاه تعاملی نمایندگان مجلس به جایگاه رسانه، افزود: یکی از اولویت‌های اصلی ما، رفع نقاط کور و توسعه شبکه دیجیتال است و در همین راستا، به‌زودی مناطق فاقد پوشش دیجیتال در شهرستان نهبندان به این شبکه متصل خواهند شد.

آینه دار با اشاره به برنامه‌ریزی برای تقویت بدنه خبری استان، افزود: تجهیز خبرنگاران موجود و فعال‌سازی «خبرنگاران افتخاری» در روستا‌ها و بخش‌های مختلف در دستور کار قرار دارد تا بتوانیم با بهره‌گیری از این شبکه گسترده، به اخبار و ظرفیت‌های تمامی مناطق استان دسترسی دقیق‌تری داشته باشیم.

وی همکاری میان نمایندگان مجلس و رسانه ملی را بستری کارآمد برای حل مشکلات دانست و گفت: رسانه و نمایندگان در کنار هم می‌توانند با مطالبه‌گری هوشمندانه، دستگاه‌های اجرایی را پاسخگوتر کرده و گام‌های موثرتری در جهت رفع دغدغه‌های مردم بردارند.