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دکتر الهه کوثری، استاد تمام دانشکده شیمی و دکتر مجتبی میرسلیم، استاد تمام دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر، در فهرست «دبیران ممتاز» انتشارات بینالمللی اسپرینگر نیچر قرار گرفتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ این جایزه هر سال از سوی انتشارات اسپرینگر نیچر به ویراستاران و دبیران علمی برجسته مجلات این ناشر اعطا میشود. بر اساس اعلام اسپرینگر، این جایزه به پاس تعهد و نقش مؤثر ویراستاران در ارتقای کیفیت علمی مجلات، مدیریت دقیق فرآیند داوری، توسعه شبکه داوران و نویسندگان، حمایت از پژوهشگران و حفظ اعتبار علمی مقالات منتشرشده اعطا میشود.
کارنامه علمی و پژوهشی دکتر الهه کوثری
دکتر الهه کوثری از سال ۲۰۰۹ عضو هیئت علمی دانشکده شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر است. وی مدرک دکترای تخصصی خود را در سال ۲۰۰۸ از دانشگاه تربیت مدرس دریافت کرده و طی سالهای فعالیت دانشگاهی، مسئولیتهای مختلف آموزشی، پژوهشی و اجرایی را بر عهده داشته است.
دکتر کوثری، استاد تمام دانشکده شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، با کسب جایزه «دبیر ممتاز» انتشارات اسپرینگر در دو سال متوالی ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶، جایگاه علمی خود را در عرصه بینالمللی بیش از پیش تثبیت کرده است.
وی از پژوهشگران شناختهشده حوزه شیمی به شمار میرود و تاکنون بیش از ۴۰۰ اثر علمی شامل مقالات پژوهشی، مروری، مقالات ارائهشده در کنفرانسهای بینالمللی، کتابهای تألیفی، فصلهای کتاب و مشارکت در تدوین دانشنامههای تخصصی بینالمللی منتشر کرده است.
از جمله دستاوردهای فناورانه این استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر میتوان به ۱۰ اختراع و مشارکت در اجرای طرحهای صنعتی اشاره کرد. از دیگر سوابق علمی و پژوهشی وی به شمار میرود. فعالیتهای پژوهشی دکتر کوثری طی سالهای گذشته نیز موجب شده است که در دورههای مختلف عنوان «پژوهشگر برتر» را کسب کند.
دکتر کوثری علاوه بر فعالیتهای آموزشی و پژوهشی، به عنوان ویراستار (Editor) در مجلات علمی بینالمللی فعالیت دارد و در هیأتهای تحریریه، پنلهای داوری و کمیتههای علمی نشریات معتبر بینالمللی نیز حضور فعال دارد.
وی در سالهای اخیر همواره در فهرست دو درصد دانشمندان پراستناد جهان (ESI) قرار داشته و در سال ۱۴۰۵ نیز به عنوان «استاد نمونه کشوری» انتخاب شده است. وی همچنین از طریق همکاریهای علمی با دانشگاهها و مراکز پژوهشی معتبر جهان، نقش مؤثری در توسعه دانش و گسترش همکاریهای علمی بینالمللی در حوزه شیمی ایفا کرده است.
دستاوردهای علمی دکتر مجتبی میرسلیم
دکتر مجتبی میرسلیم، استاد تمام گروه قدرت دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانش آموخته کارشناسی دو رشتهای مهندسی برق و مهندسی هستهای، کارشناسی ارشد مهندسی هستهای از دانشگاه برکلی کالیفرنیا و دکترای مهندسی برق (قدرت) از دانشگاه ایالتی اورگان است. وی در تمامی مقاطع تحصیلی به عنوان دانشجوی ممتاز شناخته شد.
وی تاکنون بیش از ۳۱۰ مقاله علمی در مجلات معتبر داخلی و بینالمللی و کنفرانسهای علمی منتشر کرده، هفت عنوان کتاب تألیف کرده و موفق به ثبت ۲۱ اختراع داخلی و دو اختراع در ایالات متحده آمریکا شده است. همچنین هدایت بیش از ۱۰۰ دانشجوی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری را بر عهده داشته است.
این استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر عضو ارشد مادامالعمر انجمن مهندسان برق و الکترونیک (IEEE) است و به عنوان ویراستار ارشد مجلات IEEE Transactions on Energy Conversion و Iranian Journal of Science and Technology, Transactions of Electrical Engineering فعالیت میکند.
دکتر میرسلیم در سال ۱۳۷۵ به عنوان استاد ممتاز و در سال ۱۳۸۴ به عنوان پژوهشگر ممتاز دانشگاه صنعتی امیرکبیر انتخاب شد. همچنین در سال ۱۴۰۴ از سوی انجمن علمی ماشینهای الکتریکی و محرکه، عنوان «استاد پیشکسوت» در حوزه ماشینهای الکتریکی و درایو به وی اعطا شد. این پژوهشگر طی پنج سال گذشته نیز به طور مستمر در فهرست یک درصد دانشمندان پراستناد جهان قرار داشته است.
از دیگر فعالیتهای علمی وی میتوان به پایهگذاری و سرپرستی آزمایشگاه پژوهشی ماشینهای الکتریکی و ترانسفورمر (EMTRL) در دانشگاه صنعتی امیرکبیر اشاره کرد؛ آزمایشگاهی که یکی از مراکز فعال پژوهشی کشور در حوزه ماشینهای الکتریکی، درایوها و سامانههای قدرت به شمار میرود.