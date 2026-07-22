مدیرکل امور مالیاتی استان کردستان از تمدید مهلت ارائه اظهارنامه اشخاص حقوقی، صاحبان مشاغل و فرم مالیات مقطوع تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم تا پایان شهریورماه ۱۴۰۵ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، مدیرکل امور مالیاتی استان با اشاره به ابلاغ بخشنامه رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور اظهار کرد: بر اساس مصوبه مراجع قانونی ذی‌ربط و با هدف تسهیل در انجام تکالیف قانونی مؤدیان، مهلت ارائه اظهارنامه و پرداخت مالیات متعلق برای اشخاص حقوقی، صاحبان مشاغل و مؤدیان مشمول تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم تا ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۵ تمدید شده است.

مصطفی فعله‌گری افزود: بر این اساس، مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و پرداخت مالیات متعلق که موعد انقضای آن در بازه زمانی اول خرداد تا ۳۱ تیرماه ۱۴۰۵ بوده است، تا ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۵ تمدید می‌شود.

وی ادامه داد: همچنین مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر درآمد صاحبان مشاغل، تکمیل و ارسال فرم مالیات مقطوع موضوع تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم و پرداخت مالیات متعلق بابت عملکرد سال ۱۴۰۴ نیز تا پایان روز ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۵ تمدید شده است.

مدیرکل امور مالیاتی استان کردستان از مؤدیان مشمول خواست با استفاده از فرصت فراهم‌شده، نسبت به ارائه اظهارنامه یا تکمیل فرم مالیات مقطوع و پرداخت مالیات متعلق در مهلت مقرر اقدام کنند و انجام این امور را به روز‌های پایانی موکول نکنند.