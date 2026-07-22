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هشتمین نشست شورای فنی و حلوفصل طرحهای سنواتی شرکت بازآفرینی شهری ایران با تصویب چند تصمیم مهم برای ازسرگیری روند اجرای طرح موردستان شیراز، واگذاری مرمت خانه تاریخی لاجوردی قم به روش BOT و بررسی وضعیت سایر طرحهای نیمهتمام برگزار شد.
به گزارش گروه مسکن و شهرسازی خبرگزاری صداوسیما، هشتمین جلسه شورای فنی و حلوفصل طرحهای سنواتی شرکت بازآفرینی شهری ایران به ریاست عبدالرضا گلپایگانی، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل این شرکت، با حضور اعضا و مدیران مرتبط برگزار شد.
در این نشست، راهکارهای تسریع در تعیین تکلیف طرحهای نیمهتمام و رفع موانع اجرایی آنها بررسی و بر ضرورت جلوگیری از معطل ماندن سرمایههای عمومی تأکید شد.
عضو هیئتمدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران اعلام کرد: طرح موردستان شیراز پس از تصویب در کمیسیون ماده پنج استان، دوباره در دستور کار شرکت قرار میگیرد تا روند اجرای آن از سر گرفته شود.
در بخش دیگری از این جلسه، موضوع مرمت و بهسازی خانه تاریخی لاجوردی قم و جانمایی احداث موزه شهید سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی بررسی شد.
بر اساس تصمیم شورای فنی، عملیات مرمت و بهسازی خانه تاریخی لاجوردی به شیوه BOT به بخش خصوصی واگذار میشود تا از ظرفیت سرمایهگذاری غیردولتی برای حفظ این بنای تاریخی استفاده شود.
اعضای شورا همچنین وضعیت طرح تعاونی مسکن کارگاههای کوچک سمنان را بررسی کردند.
اعتبارات طرحهای تملک داراییهای سرمایهای شرکت نیز از دیگر محورهای این نشست بود.
همچنین پیشنویس دستورالعمل تشکیل شورای فنی و حلوفصل طرحهای سنواتی بررسی و پیشنهادهای اعضا برای نهایی شدن آن ارائه شد.
مسئولان شرکت بازآفرینی شهری ایران ابراز امیدواری کردند با اجرای این مصوبات، روند تعیین تکلیف طرحهای سنواتی با سرعت بیشتری دنبال شود.