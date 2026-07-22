

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه ، کریمی گفت: ظرفیت‌های ارزشمند کشاورزی کرمانشاه برای ثبت در فهرست سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) در حال ارزیابی است.

سعید کریمی ر جلسه نظام‌های میراث کشاورزی (جیاس) که با حضور مدیران جهاد کشاورزی شهرستان کرمانشاه، مدیر ترویج سازمان و مدیران ستادی برگزار شد، اظهار کرد: معرفی نظام‌های کشاورزی شاخص استان به فائو می‌تواند ضمن حفاظت از میراث ارزشمند کشاورزی، زمینه توسعه پایدار، ارتقای جایگاه بین‌المللی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصادی و گردشگری کشاورزی را فراهم کند.

وی افزود: در این نشست، مناطق مستعد استان از نظر برخورداری از ویژگی‌های نظام‌های میراث کشاورزی مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت تا پس از تکمیل مستندات، برای طی مراحل ارزیابی به سازمان جهانی فائو معرفی شوند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با اشاره به اهداف برنامه جهانی جیاس تصریح کرد: این برنامه به شناسایی مناطقی اختصاص دارد که علاوه بر اجرای نظام‌های پایدار بهره‌برداری از خاک و منابع طبیعی، از تنوع زیستی غنی، اکوسیستم‌های پایدار و میراث فرهنگی ارزشمند کشاورزی برخوردار باشند.

کریمی خاطرنشان کرد: برنامه نظام‌های میراث کشاورزی مهم جهانی که زیر نظر سازمان فائو اجرا می‌شود، با هدف حفاظت از نظام‌های کشاورزی سنتی و دانش بومی، پشتیبانی از معیشت جوامع محلی و صیانت از تنوع زیستی طراحی شده و در سال‌های اخیر دامنه آن به حوزه‌های ماهیگیری و جنگلداری نیز گسترش یافته است.

وی یادآور شد: تاکنون نظام تولید انار بر پایه آبیاری با قنات، نظام تولید انگور ملایر، نظام تولید زعفران بر پایه آبیاری با قنات و نظام تولید انجیر دیم استهبان در فهرست نظام‌های میراث کشاورزی مهم جهانی ثبت شده‌اند و باغستان سنتی قزوین و نظام گردوی تویسرکان نیز در نوبت بررسی برای ثبت قرار دارند.