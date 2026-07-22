وزیر علوم، تحقیقات و فناوری جمهوری اسلامی ایران با اشاره به سفر خود به پاکستان از عزم تهران - اسلام آباد برای توسعه همکاری‌های دانشگاهی، تبادل استاد و پژوهشگر و گسترش ارتباط میان پارک‌های علم و فناوری خبر داد.

همکاری دانشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری ایران و پاکستان توسعه می‌یابد

همکاری دانشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری ایران و پاکستان توسعه می‌یابد

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از اسلام آباد، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری جمهوری اسلامی ایران با اشاره به سفر خود به پاکستان از عزم تهران - اسلام آباد برای توسعه همکاری‌های دانشگاهی، تبادل استاد و پژوهشگر و گسترش ارتباط میان پارک‌های علم و فناوری خبر داد و این سفر را آغازگر دوره‌ای جدید در همکاری‌های علمی، آموزشی و فرهنگی تهران و اسلام‌آباد توصیف کرد.

«حسین سیمایی صراف» وزیر علوم، فناوری و تحقیقات جمهوری اسلامی ایران که برای شرکت در اجلاس علمی اکو به اسلام آباد پایتخت پاکستان سفر کرده درمورد دیدار با برخی از مسئولین پاکستانی از جمله «خالد مقبول صدیقی» وزیر علوم و فناوری پاکستان، در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در اسلام‌آباد گفت: در جریان این سفر با وزیر علوم، وزیر آموزش، وزیر برنامه ریزی و رئیس کمیسیون آموزش عالی پاکستان دیدار و گفت‌و‌گو خواهیم کرد.

وی افزود: با وجود اشتراکات فرهنگی، دینی و جغرافیایی میان ایران و پاکستان، سطح روابط علمی و دانشگاهی دو کشور تاکنون متناسب با ظرفیت‌های موجود نبوده است.

وزیر علوم با بیان اینکه دو طرف این سفر را نقطه آغاز فصل تازه‌ای از همکاری‌های علمی می‌دانند، اظهار داشت: در این برخی از این دیدار‌ها موضوعاتی از جمله اعطای بورس‌های تحصیلی، تبادل استادان و پژوهشگران، توسعه همکاری‌های دانشگاهی و تقویت ارتباط میان پارک‌های علم و فناوری مورد توافق و بررسی قرار گرفت.

وی ابراز امیدواری کرد این همکاری‌ها به تقویت توان علمی دو کشور و ایجاد تحولات مثبت در منطقه منجر شود.

سیمایی صراف همچنین با قدردانی از مردم پاکستان، حمایت آنان از جمهوری اسلامی ایران در جریان جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی را صمیمانه توصیف کرد و گفت: مردم پاکستان در آن مقطع از ایران حمایت صادقانه‌ای داشتند و حمایت از مردم پاکستان را وظیفه جمهوری اسلامی ایران می‌دانیم.