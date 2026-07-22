استاندار فارس در دیدار با وزیر راه و شهرسازی، اختصاص منابع ملی برای تکمیل جاده های استان و رفع موانع اجرای طرح نهضت ملی مسکن را در فارس خواستار شد.

تأکید استاندار فارس بر توجه به زیرساخت‌های حمل و نقل و مسکن در دیدار با وزیر راه و شهرسازی

تأکید استاندار فارس بر توجه به زیرساخت‌های حمل و نقل و مسکن در دیدار با وزیر راه و شهرسازی

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز فارس، وزیر راه و شهرسازی که به‌منظور بررسی میدانی خسارات واردشده به زیرساخت‌های حمل‌ و نقل در پی تجاوز اخیر دشمن و ارزیابی وضعیت تأسیسات و شبکه‌های ارتباطی به استان‌های جنوبی کشور سفر کرده بود، در مسیر بازگشت، با حضور در فرودگاه شیراز با استاندار فارس دیدار و گفت‌ و‌ گو کرد.

جزئیات و محور‌های اصلی گفت‌و‌گو:

۱. توسعه شبکه حمل‌ و نقل و جاده‌ای:

استاندار فارس با تأکید بر نقش حیاتی توسعه راه‌ها در اقتصاد و اجتماع استان، بر ضرورت تأمین منابع برای طرح‌های نیمه‌تمام و ارتقای ایمنی مسیر‌های ارتباطی تاکید کرد.

آقای حسینعلی امیری خاطرنشان کرد : موقعیت جغرافیایی فارس در شبکه ترانزیتی کشور، نیاز به توجه ویژه دولت را دوچندان می‌کند.

۲. پیشبرد نهضت ملی مسکن:

در این نشست، روند اجرای پروژه‌های مسکن، تأمین زیرساخت‌های خدماتی برای واحد‌های مسکونی جدید و ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی برای تحقق اهداف این طرح ملی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

۳. ارتقای تاب‌آوری و پدافند غیرعامل:

یکی از محور‌های مهم دیدار، بررسی آمادگی زیرساخت‌های حیاتی استان در برابر تهدیدات بود. استاندار فارس بر لزوم تقویت سازوکار‌های پدافند غیرعامل و پیش‌بینی سناریو‌های حفاظتی برای زیرساخت‌های مهم استان تأکید کرد.

۴. بازخورد وزیر راه و شهرسازی:

وزیر راه و شهرسازی نیز ضمن تشریح نتایج سفر میدانی خود به استان‌های جنوبی و بررسی خسارات وارد شده به زیرساخت‌های حمل‌ونقل در پی تجاوزات اخیر دشمن، ضمن قدردانی از اقدامات انجام‌شده در استان فارس، بر پیگیری مطالبات مطرح‌شده در حوزه راه و مسکن این استان تأکید کرد.