به خبرگزاری صدا و سیما مرکزچهارمحال و بختیاری، روح الله سعیدی گفت: بخشی از محصول تولیدی برای خودمصرفی و نیاز بذری سال آینده نگهداری می‌شود و پیش‌بینی می‌شود حدود ۴۰ تا ۵۰ هزار تن از گندم تولیدی استان به مراکز خرید تضمینی تحویل شود.

وی افزود: در سال زراعی جاری بیش از ۱۳ هزار هکتار از اراضی این شهرستان به زیر کشت گندم رفته است که بخش عمده آن دیم است.