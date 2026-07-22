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معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری: گندم مازاد بر نیاز کشاورزان با نرخ ۴۹ هزارو ۵۰۰ تومان در سه مرکز خرید بروجن آغاز شده است.
به خبرگزاری صدا و سیما مرکزچهارمحال و بختیاری، روح الله سعیدی گفت: بخشی از محصول تولیدی برای خودمصرفی و نیاز بذری سال آینده نگهداری میشود و پیشبینی میشود حدود ۴۰ تا ۵۰ هزار تن از گندم تولیدی استان به مراکز خرید تضمینی تحویل شود.
وی افزود: در سال زراعی جاری بیش از ۱۳ هزار هکتار از اراضی این شهرستان به زیر کشت گندم رفته است که بخش عمده آن دیم است.