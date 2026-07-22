مدیر شهرک صنعتی مراغه از خلع ید ۲۱ قطعه زمین راکد و بدون استفاده و غیرفعال در این شهرک خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، رضا خیریفام گفت: به منظور واگذاری زمین به فعالان اقتصادی و تولید کنندگان هفت هکتار از اراضی راکد و بلا استفاده آزاد سازی شده است.

وی اضافه کرد: هم اکنون ۳۶ قطعه صنعتی به مساحت حدود ۲ هزار مترمربع آماده واگذاری به سرمایه گذاران و تولید کنندگان است.

به گفته مدیرشهرک‌ صنعتی مراغه این زمین‌ها با شریط ۲۰ درصد نقد و ۸۰ درصد اقساط سه ساله آماده واگذاری است.

وی با بیان اینکه آزادسازی اراضی غیرفعال، مسیر را برای ورود سرمایه‌گذاران واقعی هموار می‌کند افزود: تا پایان امسال همه واحد‌های راکد و غیر فعال شهرک صنعتی مراغه آزاد سازی خواهد شد.

خیریفام گفت: بازپس‌گیری اراضی بلااستفاده، نقش مهمی در تحرّک تولید، افزایش بهره‌وری و جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید خواهد داشت.