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مدیر شهرک صنعتی مراغه از خلع ید ۲۱ قطعه زمین راکد و بدون استفاده و غیرفعال در این شهرک خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، رضا خیریفام گفت: به منظور واگذاری زمین به فعالان اقتصادی و تولید کنندگان هفت هکتار از اراضی راکد و بلا استفاده آزاد سازی شده است.
وی اضافه کرد: هم اکنون ۳۶ قطعه صنعتی به مساحت حدود ۲ هزار مترمربع آماده واگذاری به سرمایه گذاران و تولید کنندگان است.
به گفته مدیرشهرک صنعتی مراغه این زمینها با شریط ۲۰ درصد نقد و ۸۰ درصد اقساط سه ساله آماده واگذاری است.
وی با بیان اینکه آزادسازی اراضی غیرفعال، مسیر را برای ورود سرمایهگذاران واقعی هموار میکند افزود: تا پایان امسال همه واحدهای راکد و غیر فعال شهرک صنعتی مراغه آزاد سازی خواهد شد.
خیریفام گفت: بازپسگیری اراضی بلااستفاده، نقش مهمی در تحرّک تولید، افزایش بهرهوری و جذب سرمایهگذاریهای جدید خواهد داشت.