به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، محمدرضا رمضانی گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۱۵ مزرعه تولید رمز ارز با بیش از ۴۴ دستگاه در استان کشف و ضبط شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش ۵ برابری دارد.

وی گفت: با بررسی‌های داده کاوی این شرکت مشخص شد که این تعداد دستگاه ماینر غیرمجاز، با جریان برق حدود ۵۰ آمپر به ازای هر ماینر، برق بیش از ۱۵۰۰ مشترک خانگی را مصرف می‌کردند.

رمضانی ادامه داد: به رغم اطلاع رسانی‌های گسترده در خصوص عدم استفاده از دستگاه‌های ماینر غیرمجاز، آمار نصب این دستگاه‌ها در خراسان شمالی افزایش داشته است و از ابتدای سال گذشته تاکنون بیش از ۱۵۰ دستگاه ماینر کشف و ضبط شده است.

وی ادامه داد: نصب هرگونه دستگاه ماینر تولید رمز ارز نیاز به مجوز قانونی دارد که متقاضیان می‌توانند با اخذ پروانه از سازمان صمت نسبت به دریافت انشعاب قانونی در شهرک‌های صنعتی اقدام به این موضوع کنند.

وی افزود: استفاده غیرمجاز از ماینر‌ها موجب خسارت به تجهیزات شبکه برق و هم چنین لوازم خانگی مشترکان می‌شود و یکی از عوامل مصارف زیاد برق بوده که منجر به ناترازی تولید و مصرف شده است.

در این راستا هم استانی‌ها می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه ماینر غیر مجاز آدرس محل را به سرشماره ۳۰۰۰۵۱۲۱ پیامک کرده و از جایزه نقدی تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان بهره‌مند شوند.