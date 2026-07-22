به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مجمع انتخاباتی فدراسیون اسکیت برای انتخاب رییس جدید این فدراسیون، صبح امروز (چهارشنبه) به ریاست سید محمدشروین اسبقیان معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان و با حضور مهدی علی‌نژاد دبیرکل کمیته ملی المپیک، محمدرضا فضلی سرپرست فدراسیون و سایر اعضای مجمع برگزار شد.

برای این انتخابات ۴ نفر به نام‌های مریم بخشی، حسین خیری نیا، صادق ظهیری نسب و محمد عجم خراسانی تایید شده بودند که ظهیری نسب و عجم خراسانی انصراف دادند تا انتخابات با حضور بخشی و خیری نیا برگزار شود.

پس از ارائه برنامه‌های دو نامزد، رأی‌گیری برگزار شد که از ۴۹ رأی مأخوذه، حسین خیری نیا ۲۵ رأی و مریم بخشی ۲۴ رأی به خود اختصاص دادند تا انتخابات به دور دوم کشیده شد.

در دور دوم رأی‌گیری، خیری نیا ۲۶ رأی و بخشی ۲۳ رأی کسب کردند تا خیری نیا به مدت چهار سال سکان ریاست فدراسیون اسکیت را برعهده بگیرد.

همچنین در ادامه این مجمع، شهرام اکبری با کسب ۳۴ رأی، نماینده هیأت‌های استانی شد.