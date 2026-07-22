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جامعه کارگری گلستان با برگزاری مراسم گرامیداشت قائد امت بر خونخواهی و انتقام امام شهید تاکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ کارگران گلستان در مراسم گرامیداشت قائد امت، با شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل بر
خونخواهی و انتقام امام شهید تاکید کردند.
کارگران می گویند رهبر شهید یکی از بزرگترین پشتیبانان جامعه کارگری بود و همواره دغدغه حمایت از کارگران را داشت.
جامعه کارگری گلستان ۷۲ شهید تقدیم انقلاب اسلامی و ایران کرد.
سردار ملک شاهکویی فرمانده سابق سپاه نینوای گلستان گفت: کارگران از ابتدای انقلاب اسلامی با انقلاب بودند و همه توطئه ها ، ترفندها و تلاشهای دشمن را خنثی کردند.