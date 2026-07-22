سرپرست اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان گفت: تردد ۱۳۴ هزار و ۳۳۰ زائر اربعین حسینی از مرز‌های شلمچه و چذابه در بازه زمانی ۲۵ تا ۳۰ تیرماه امسال ثبت شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، یزدان خسروی با بیان اینکه از ۲۵ تا ۳۰ تیرماه امسال در مجموع ۱۳۴ هزار و ۳۳۰ زائر اربعین حسینی از دو مرز شلمچه و چذابه تردد داشته‌اند، اظهار داشت: در این بازه زمانی، ۳۸ هزار و ۴۳۴ مسافر ایرانی وارد کشور و ۵۸ هزار و ۸۶۳ مسافر ایرانی از کشور خارج شده‌اند، همچنین ۱۵ هزار و ۶۱۶ مسافر خارجی وارد کشور و ۲۱ هزار و ۴۱۷ مسافر خارجی از کشور خارج شده‌اند.

وی ادامه داد: در مرز شلمچه، ۳۳ هزار و ۶۶۸ مسافر ایرانی وارد کشور و ۴۷ هزار و ۷۱۱ مسافر ایرانی از کشور خارج شدند. همچنین ۱۲ هزار و ۴۸۰ مسافر خارجی وارد کشور و ۱۶ هزار و ۹۱۶ مسافر خارجی از کشور خارج شدند که در مجموع ۱۱۰ هزار و ۷۷۵ تردد در این مرز ثبت شده است.

خسروی تصریح کرد: در مرز چذابه نیز ۴ هزار و ۷۶۶ مسافر ایرانی وارد کشور و ۱۱ هزار و ۱۵۲ مسافر ایرانی از کشور خارج شدند، همچنین ۳۱۳۶ مسافر خارجی وارد کشور و ۴۵۰۱ مسافر خارجی از کشور خارج شدند که مجموع تردد در این مرز به ۲۳ هزار و ۵۵۵ نفر رسید.

استان خوزستان با برخورداری از دو پایانه مرزی شلمچه و چذابه هرساله شاهد تردد زائران عتبات عالیات در کشور عراق و به ویژه ایام راهپیمایی اربعین حسینی است.