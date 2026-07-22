به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما؛ غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، با تشریح شرایط پرچالش ۱۳ ماه اخیر در حوزه امنیت غذایی، از عبور موفق کشور از فشار‌های تحریمی، تصمیمات ارزی و خشکسالی خبر داد.

او با بیان اینکه ذخیره‌سازی کالا‌های استراتژیک در شرایط مطلوبی قرار دارد، گفت: در صورت تأمین منابع مالی و تقویت زیرساخت‌ها، ظرفیت افزایش حجم ذخایر نهاده‌های دامی و کشاورزی بیش از وضعیت فعلی وجود دارد.

نوری قزلجه به موضوع مطالبات گندم‌کاران به عنوان یکی از چالش‌های اصلی اشاره کرد و افزود: تاکنون ۹۳ همت از مطالبات پرداخت شده، اما ۲۰۰ همت دیگر باقی مانده است.

وی با اشاره به ضرورت خرید بیش از ۱۰ میلیون تن گندم، تصریح کرد که تأخیر در پرداخت‌ها مانع تحقق کامل این هدف شده و خواستار یاری مجلس برای تأمین اعتبار در این مسیر شد.

وزیر جهاد کشاورزی همچنین از عملیاتی‌سازی سامانه‌های هوشمند رصد تأمین، ترخیص و تولید محصولات کشاورزی خبر داد و بر لزوم تقویت تجارت با کشور‌های همسایه به ویژه عراق تاکید کرد، و با استقبال از پیشنهاد اصلاح کالابرگ برای حفظ قدرت خرید مردم، یادآور شد که این موضوع پیش‌تر در دولت مطرح و پیگیری شده است.