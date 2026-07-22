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از درخشش شاگردان مربی قزوینی در مسابقات قهرمانی کشور ویژه بهزیستی تا معرفی قهرمانان جشنواره «توانا» در استان قزوین را در بسته خبرهای ورزشی بخوانید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز قزوین، امیرمحمد بهرامی،گلبالیست قزوینی، در میان بازیکنان دعوت شده به اردوی تیم ملی جوانان قرار گرفت.
اولین مرحله از اردوی تیم ملی گلبال جوانان (بخش مردان) از ۲۷ تیر ماه تا ۲ مرداد ماه با حضور بازیکنان منتخب کشور در مجموعه ورزشی شهید هرندی تهران در حال برگزاری است.
هدف از این تمرینات فشرده، آمادهسازی بازیکنان برای حضور در مسابقات جهانی جوانان ۲۰۲۶ در کشور قزاقستان است.
مسابقات قهرمانی کشور ویژه ورزشکاران تحت پوشش سازمان بهزیستی
شاگردان احمد نوروزی، مربی قزوینی، در مسابقات قهرمانی کشور ویژه ورزشکاران تحت پوشش سازمان بهزیستی که به میزبانی بابلسر برگزار شد، عملکردی خیرهکننده از خود به نمایش گذاشتند.
در این رقابتها، رویا نظریان در ماده ۸۰۰ متر، زهرا آقایی در ماده ۴۰۰ متر و الهام میرزایی در بخش آمادگی جسمانی با کسب عنوان قهرمانی، سه مدال طلای ارزشمند را برای تیم خود به ارمغان آوردند. همچنین مائده ابراهیمی در ماده ۱۰۰ متر با عملکردی قابل توجه، موفق به کسب مقام چهارم کشور شد.
معرفی قهرمانان جشنواره «توانا» در استان قزوین؛ گامی در جهت توسعه ورزش همگانی
رقابتهای جشنواره «توانا» در استان قزوین با برگزاری مسابقات متنوع در بخشهای مختلف بانوان و آقایان به پایان رسید و از برترینها تجلیل شد.
در بخش بانوان:
در بخش آقایان:
این جشنواره با هدف ایجاد نشاط اجتماعی و افزایش مشارکت ورزشکاران در فضایی رقابتی برگزار شد که در پایان، از تمامی نفرات و تیمهای برتر با اهدای مدال و جوایز تجلیل به عمل آمد.