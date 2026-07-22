۹۹۰ قطعه زمین طرح جوانی جمعیت به متقاضیان واگذار می‌شود

استاندار بوشهر گفت: تعداد ۹۹۰ قطعه زمین در قالب طرح جوانی جمعیت در ۸ شهر استان بوشهر که آماده‌سازی آن با اعتبار ۱۸۵ میلیارد تومان انجام شده، به متقاضیان واگذار می‌شود.