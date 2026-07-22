در پی تعویق امتحانات نهایی دانش‌آموزان در چهار استان جنوبی کشور، دانش‌ آموزانِ شهرستان میاندورود در مازندران با برقراری ارتباط تصویری، درس ایثار و همبستگی را پیش از هر امتحانِ دیگری مشق کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، وقتی دانش‌آموزان مازندرانی تصمیم گرفتند به هم‌کلاسی‌های جنوبی‌شان بگویند: ما کنار شما هستیم. در پی تعویق امتحانات نهایی دانش‌آموزان در چهار استان جنوبی کشور، دانش‌ آموزانِ شهرستان میاندورود در مازندران با برقراری ارتباط تصویری، درسِ ایثار و همبستگی را پیش از هر امتحانِ دیگری مشق کردند.

پس از اعلام ستاد عالی آزمون‌ های وزارت آموزش‌ و پرورش مبنی بر لغو امتحانات نهایی در استان‌ های هرمزگان، بوشهر، خوزستان و سیستان‌ و بلوچستان، موجی از همدلی در مدارس مازندران شکل گرفت.

در همین راستا، دانش‌ آموزان میاندورودی با حضور در حوزه امتحانی، پس از برگزاری آزمون خود، با برقراری ارتباط تصویری با دانش‌ آموزانِ جنوبِ کشور، ضمن اعلام همبستگی، به آن‌ ها دلگرمی دادند.

در این ارتباطِ صمیمانه، دانش‌ آموزانِ جنوبی با روحیه‌ ای مثال‌ زدنی و با تاکید بر اینکه اولویتِ نخستِ آن‌ ها دفاع از منافع کشور و ایستادگی در برابر چالش‌ هاست، گفتند: درس خواندن برای آبادانی ایران، هدف اصلی ماست و این وقفه، خللی در اراده ما برای ساختنِ ایرانی مقتدر ایجاد نخواهد کرد.

دانش‌ آموزان مازندرانی نیز در این گفت‌ و گوی تصویری، ضمن آرزوی موفقیت برای هم‌ کلاسی‌ های خود در جنوب، پیامِ ایستادگی و امید را به آن‌ ها مخابره کردند.

این حرکتِ خودجوش که در محوطه مدرسه شکل گرفت، بار دیگر نشان داد که نسلِ جوانِ ایران، فراتر از کتاب‌ های درسی، الفبایِ وطن‌ دوستی و اتحاد ملی را به بهترین شکل آموخته‌ اند و در هر شرایطی، پشتیبانیکدیگر برای فردایِ روشنِ ایران هستند.

سیده حکیمه موسوی گزارش می دهد.